V pondělí 2. prosince nechal Rumburk svézt kvůli nastupující zimě čtyři velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Ty se do Horního Jindřichova a do Stepní a Lipové ulice a na Strážní vrch vrátí opět příští rok s příchodem jara.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

V průběhu mrazivých měsíců takové kontejnery nejdou vyvážet. Během zimy je možné odvážet biologický odpad do sběrného dvora, který je v Královské ulici. Ten má otevřeno od pondělí do soboty. V pondělí, ve středu, v pátek a v sobotu od 9 do 13 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 13 do 17 hodin.