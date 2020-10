Jestli bylo kolem něčeho rušno během končící krajské vlády komunistů a spol., tak to byla vedoucí místa zdejších muzeí a galerií. Několik konkurzů vypsaných hejtmanstvím v posledním období torpédovali tehdejší dlouholetí ředitelé, odborná veřejnost i novináři. Četné kontroverze neunikly sluchu těch, kdo v nejbližší době vystřídají dosluhující krajskou garnituru. Chtějí nové konkurzy.

Zdroj: Deník/Jaroslav BalvínA kdo že si nemůže být jist svým postem? Jistě nový šéf teplického muzea Zdeněk Matouš. Velmi pravděpodobně také nové ředitelky litoměřické a lounské galerie Dana Veselská a Kateřina Melenová. Asi i šéfka chomutovského muzea Markéta Prontekerová.

To ale není kompletní výčet. Budoucí hejtman Jan Schiller z ANO chce totiž nechat prověřit ředitele rovnou ve všech muzeích a galeriích zřizovaných krajem. Rozhodnout o jejich kvalitách mají odborníci. Prý to ředitele může očistit od podezření, že je do funkcí protlačili politici. Odborníci ale již byli i v komisích, které vybraly Matouše a další ředitele. Nad záměrem paušálních konkurzů se pozastavuje šéfka české asociace muzeí a galerií, kraj by tím prý získal unikát.

Největší humbuk byl kolem Matouše. O vítězství v konkurzu na ředitele teplického muzea se u končícího radního za ČSSD, respektive Lepší Sever, hovořilo jako o „trafice“. „Tak, jak to proběhlo, to ve mně pořád vyvolává pochybnosti,“ potvrzuje i Schiller. „Moc tomu výsledku nevěřím, proto se chci konkurzu věnovat. To asi musí uznat i veřejnost, že je divné, aby se odcházející radní stal vítězem konkurzu na ředitele v muzeu, ve kterém nikdy nedělal, které nebylo ani v jeho gesci,“ vysvětluje budoucí hejtman. V MF Dnes se nechal slyšet, že komise rozhodující o Matoušovi byla bez jediného odborníka na umění a historii. Zasedal v ní ale i dlouholetý ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně či ředitel ústeckého muzea. I ti se přitom shodují, že Matouš byl nejlepší ze všech přihlášených. „Věděl jsem jen, že pomoc s konkurzem nabídlo ministerstvo kultury a že to nebylo využito,“ upřesňuje Schiller. Přesto je přesvědčen, že „Matoušův“ konkurz se má opakovat. A že mají proběhnout i další „výběrka“. „Na ředitelských postech muzeí a galerií jsou stoprocentně někteří lidé hodně kontroverzní,“ tvrdí Schiller. „Nebude to ale tak, že přijdeme a hned vypíšeme výběrová řízení,“ ujišťuje.

Schiller by si na vedoucích pozicích muzeí a galerií v regionu představoval především odborníky z oboru. Pro „Matoušovu“ komisi a dost pravděpodobně i pro ty další bylo ale velmi podstatné také něco jiného. Kvůli ekonomicky nejistým časům, do nichž teď vstupují kulturně zaměřené instituce, to má dobrý ředitel především umět s čísly. „Nevěřím, že by to musel být jen ekonom,“ komentuje Schiller. Lidé, kteří vedou krajská muzea a galerie přitom uklidňuje stejnou skutečností jako předtím komunisté a spol. Tedy že se do konkurzu můžou přihlásit také. „Není důvod, aby měli obavy, že své místo neobhájí. Naopak je to může očistit. Kdokoli si totiž teď o nich může říct, že je tam dohodili ti, kdo kraj řídili dříve,“ uzavírá Schiller.

Deník požádal o názor předsedkyni české Asociace muzeí a galerií Irenu Chovančíkovou. Podle ní není paušální vypsání konkurzů na ředitele příspěvkových kulturních organizací při střídání politických garnitur po volbách obvyklé. V současné době nemá zprávy o podobných záměrech z jiných krajů, ví jen o Ústeckém. „Politicky motivovaná rozhodnutí v kultuře obvykle nic dobrého nevěstí. Přinášejí hlavně nejistotu a obavy z destabilizace. V konečném důsledku škodí samotné odborné práci, která za normálních okolností všem přináší poznání a potěšení,“ hodnotí Chovančíková.

Sám Matouš chce dokončit úlohy v končící radě a do teplického muzea nastoupit jako ředitel k prvnímu prosinci. O záměru koalice vypsat nový konkurz neváhá hovořit jako o mstě. „Pro mě je smutné, že hejtman, který ještě ani hejtmanem není, už dává taková vyjádření a říká nepravdy o tom, že v komisi nebyli odborníci, nebo že to bylo cinknuté,“ komentuje Schillerova vyjádření. Otázka, jestli se do konkurzu přihlásí, je pro Matouše teď velmi obtížná. „Nedokážu si představit, že bych obhajoval něco, co už jsem jednou předvedl,“ odpovídá nakonec.

Kulturu má mít jako náměstek hejtmana v gesci Jiří Řehák (Spojenci pro kraj). Ten trochu tlumí Schillerova slova. „V koalici je shoda, že konkurzy byly špatně, zejména ten teplický, ten se musí udělat za každou cenu. Názor, že by se měly otevřít všechny konkurzy, má pan hejtman, já o tom nejsem úplně přesvědčený. Budeme se o tom muset ještě bavit v radě. A ta bude usnášeníschopná, až bude jmenovaná na prvním zastupitelstvu,“ říká.

Ředitelé, kteří budou možná muset obhajovat post



Regionální muzeum v Teplicích: Zdeněk Matouš (jako ředitel zatím nenastoupil, pověřen řízením je dosud Radek Spála)

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích: Dana Veselská

Galerie B. Rejta v Lounech: Kateřina Melenová

Galerie moderního umění v Roudnici n. L.: Miroslav Divina

Oblastní muzeum v Děčíně: Vlastimil Pažourek

Oblastní muzeum v Chomutově: Markéta Prontekerová

Oblastní muzeum v Lounech: Jiří Matyáš

Oblastní muzeum a gal. v Mostě: Michal Soukup

Oblastní muzeum v Litoměřicích: Tomáš Wiesner