Konečně! V Lísce a ve Filipové se dočkají vodovodu, nyní spoléhají na studny

Až 250 lidí z Lísky, kteří doposud spoléhají na studny nebo místní vodovod, by se do několika let mělo dočkat spolehlivých dodávek kvalitní pitné vody. Česká Kamenice, pod kterou Líska spadá, totiž chystá stavbu přibližně dva a půl kilometru dlouhého vodovodu do této okrajové části města. Stavba nového vodovodu za více než sto milionů korun začne na jaře také ve Filipově, který trápí vyschlé studny již mnoho let a kde se na vodovod připojí přibližně 200 domů.

Stavbu nového vodovodu a jeho napojení na systém Severočeské vodárenské společnosti chystala Česká Kamenice několik let. Napojení Lísky na vodovod se dokonce stalo před posledními komunálními volbami jedním z témat předvolebních slibů. „Nový vodovod bude mít délku více než 2,5 kilometru, bude z větší části kopaný ve skalním podloží a technologicky bude rozdělen do celkem tří tlakových pásem. Voda bude převýšení až do horní Lísky překonávat díky dvěma automatickým tlakovým stanicím, které umístíme do bývalé požární nádrže,“ přibližuje náročnost budování nového vodovodu, který bude muset překonat přibližně 150 výškových metrů, starosta České Kamenice Jan Papajanovský. Stavět by se mělo začít ještě letos, kompletní nové napojení Lísky by pak mělo trvat tři stavební sezóny. Město původně žádalo o dotaci na stavbu, s ohledem na obrovský převis poptávky nad možnostmi dotačního titulu ale zatím neuspělo a pustilo se do stavby za své. Bude zároveň zkoušet další možnosti grantů, které by stavbu vodovodu zaplatily. „Celkem nás vyjde na 24 milionů korun, což je podle mne velmi příznivá částka. Ve výběrovém řízení se nám ji totiž podařilo srazit oproti odhadovaným nákladům, které byly okolo 35 milionů korun, o třetinu,“ je spokojený s výběrovým řízením starosta Papajanovský. Víme, z jakých základních škol Děčínska zvládají děti nejlépe přijímačky K dokončovanému vodovodu se pak budou moci připojit jednotlivé domy v Lísce, podle údajů radnice by v těchto domech mělo žít na 250 lidí, z nichž část využívá Lísku jako rekreační oblast a vlastní zde chalupu. Těm, kteří jsou trvale hlášení v Lísce, zaplatí vybudování přípojky včetně projektové dokumentace a šachty radnice. Zkrátka nemusí přijít ani chalupáři, kteří jsou v Lísce mnohdy celý rok. „Zároveň jsme připraveni výše uvedenou službu zajistit i těm rekreantům, kteří si na Lísku dodatečně trvalý pobyt přihlásí,“ dodává Papajanovský s tím, že v příštích deseti letech radnice neumožní nově položený asfalt rozkopat. Přesný harmonogram stavby se lidé mohou dozvědět na informační schůzce, která se uskuteční v českokamenickém kulturním domě 29. února od 17 hodin. Stejný problém řeší i ve Filipově Se stejným problémem, tedy vysychajícími studnami a chybějícím veřejným vodovodem, se potýká na Děčínsku více obcí. Například ve Filipově, který je součástí Jiříkova, pravidelně v létě studny vysychají a lidé si tak musí vodu k pití domů kupovat balenou, podobně jako nyní v Lísce. „Máme předané staveniště, na začátku března by měla začít samotná stavba,“ hlásí s úlevou starosta Jiříkova Jindřich Jurajda. Město vodovod vyjde na přibližně 107 milionů korun, 42 milionů pokryje dotace od ministerstva zemědělství. Částka se ale pravděpodobně zvýší, protože více než dvacet let starý projekt nepočítal s připojením nejméně dalších pěti míst. Zároveň se radnice bude snažit vyjednat větší příspěvek od Severočeské vodárenské společnosti. Jedním z přibližně 220 míst, která se k vodě připojí, je i jiříkovský klášter sloužící dnes Schrödingerovu institutu. „Zatím nám voda utáhne celý areál, ale připravujeme se na budoucnost, kdy i v naší studni, stejně jako v řadě jiných ve Filipově, bude málo vody. Nebo dokonce žádná,“ vysvětlovala před časem ředitelka Schrödingerova institutu Gabriela Doušová, proč se rozhodli připojit k chystanému vodovodu. Kromě dostatku vody je důvodem k připojení i stabilní čistota z vodovodu. V posledních letech totiž studnu u filipovského kláštera trápí znečištění z nedalekých polí. „Tři roky jsme mohli vodu využívat jen jako užitkovou, protože měla příliš vysoký obsah pesticidů. Ani dnes ale příliš vábně nevoní a na pití používáme balenou vodu,“ dodala Doušová. Mohlo by vás také zajímat: Děčínská Slunečnice pomáhá hendikepovaným, nyní pořádá sbírku na vlastní dům Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

