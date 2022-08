Od čtvrtka 18. srpna od 14 hodin je tak opět volně prostupný hraniční přechod Hřensko - Schmilka, ve čtvrtek to oznámil Landratsamt Saské Švýcarsko - Východní Krušnohoří. Nadále ale platí zákaz vjezdu na silnici mezi Hřenskem a Mezní Loukou. Tam by auta předběžně neměla jezdit až do konce srpna.