Tendr na provozování uzavřel kraj již loni na podzim, kdy jako vítěze vyhlásil RegioJet, který nabídl nejlepší cenu. Kraj díky tomu oproti předpokladům ušetří za patnáct let trvání smlouvy tři miliardy korun. Samotný podpis smlouvy pak oddálilo podání Českých drah a odborářů k antimonopolnímu úřadu. Ten ale na postupu hejtmanství žádné pochybení neshledal. „Vítám závěry ÚOHS, který neshledal na zakázce pochybení. Jsem spokojený i s nabídkovou cenou vítězného dopravce, která je proti dnešním cenám na srovnatelných linkách řádově o 60 korun za kilometr nižší,“ komentoval uzavření smlouvy hejtman Jan Schiller. Teoretická nabídková cena RegioJet, pro rok 2023 by byla 180,35 korun za kilometr, současný dopravce České dráhy jezdil podle krajského úřadu na srovnatelných linkách v roce 2023 až za 238,80 korun za kilometr. Dráhy tak přijdou o velkou část svých výkonů, například z Děčína budou vypravovat pouze lokálky do Šluknovského výběžku přes Českou Kamenici nebo Bad Schandau.