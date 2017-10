Končící poslanec Stanislav Pfléger: Vilsnickou spojku jsme vydupali ze země

Děčín - Po odchodu ze Sněmovny na politiku nezanevře, chce se jí věnovat v komunálu.

Ilustrační foto.Foto: Deník

Po čtyřech letech se se Sněmovnou rozloučí Stanislav Pfléger z Děčína, který už v letošních volbách za ANO nekandidoval.



Jaké byly vaše čtyři roky ve Sněmovně?

Pro člověka, který nastoupí rovnou do vysoké politiky, byly velmi poučné. Překvapilo mě, že kvůli složitým legislativním procesům nejde vše tak jednoduše, jak si člověk myslí.



Na co jste opravdu pyšný, že se podařilo prosadit?

Byl jsem jedním ze strůjců novely stavebního zákona, což je podle mě velmi důležité. S čistým svědomím mohu říct, že je to částečně i moje dítě. Podílel jsem se i na zákoně o zadávání veřejných zakázek. A co se týče Děčína, tak je to rozhodně Vilsnická spojka. Tu jsme vydupali z ničeho.



Jaká byla atmosféra v dolní parlamentní komoře?

Po nějaké počáteční nedůvěře, která pramenila ze vzájemné neznalosti, byla spolupráce velmi korektní.

Před časem o vás média mluvila v souvislosti s novelou zákona o elektronické komunikaci, kterou vám měli napsat mobilní operátoři.

To je manipulace. Když má někdo problém, přijde za poslancem. A poskytovatelé telekomunikačních služeb za námi přišli stejně, jako chodí dopravci nebo zemědělci. Měli problém, na který se udělal pozměňovací návrh. To, co se dělo pak, byla věc telekomunikačního úřadu. Osobně se mě to dotklo a nechalo to na mně škraloup. Což byl i jeden z důvodů, proč jsem nebyl na kandidátce.



Je něco, co se končící Sněmovně nepodařilo stihnout a je potřeba to dokončit?

Je potřeba dotáhnout novelu stavebního zákona, která je zatím na půli cesty. Je potřeba zavést předběžnou držbu, tedy možnost na daném pozemku stavět po vyhlášení státního zájmu.



Co vás za poslední čtyři roky nejvíce mrzí?

Určitě mě mrzí, že se nepodařilo zabránit prosazení vyhlášení Evropsky významné lokality Labské údolí, nebo alespoň její omezení. Teď z toho máme řadu problémů, třeba nemožnost zahájit stavební práce na jezu. A když tu nebude jez, můžeme zapomenout na lodní dopravu. Což je pro Děčín velké téma.



Když jsme spolu mluvili před volbami, říkal jste, že byste se chtěl věnovat komunální politice. Platí to stále?

Ano, bez diskuzí. Musí se ale najít strana, která mě na kandidátku dá.