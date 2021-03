Jeho budování by mohlo začít příští rok a všechny etapy by měly vyjít až na 60 milionů korun. Město je chce zaplatit z velké části z dotací. O podobě komunitního domu rozhodla soutěž, kterou vyhrálo oceňované studio Bod architekti z Prahy.

Rumiště, na kterém jsou hromady sutě. Tak dnes vypadá areál bývalého Benaru v České Kamenici. Podle starosty Jana Papajanovského je to místo, které si zaslouží pozvednout. I to bylo důvodem, proč se radnice rozhodla umístit budoucí komunitní dům do této lokality. „Chceme vysílat pozitivní signály do okolí, aby lidé viděli, že na tuto oblast nekašleme. Bude to v příštích letech klíčová městská investice,“ vysvětlil Papajanovský. Projekt počítá s výstavbou dvou samostatných domů pro přibližně 40 klientů a s revitalizací veřejných prostranství. Zmizí například jedna ze současných ulic, nová naopak vznikne.

Oproti jiným domovům pro seniory bude mít českokamenický KODUS poněkud jiný charakter. Klienti zde budou mít vlastní byty, v budoucnu by v tomto areálu mohla vzniknout také mateřská škola, která by přispěla k ještě těsnějšímu propojení generací. Kromě toho město počítá s využitím jednoho ze stávajících domů ke komerčnímu bydlení. „Většina lidí vyššího věku trpí samotou. Tento objekt je koncipován tak, že ve svých bytech mohou fungovat zcela autonomně. Ale pokud budou mít potřebu se s někým družit, budou tam poměrně velké společenské místnosti, kde si najdou společnost, která tomu konkrétnímu člověku bude vyhovovat,“ přiblížil architekt a autor návrhu z Bod architekti Vojtěch Sosna.

Ateliér má za sebou řadu úspěšných realizací. Například loni získal Národní cenu za architekturu za rekonstrukci a přístavbu městské haly v Modřicích na Brněnsku nebo nominaci na Českou cenu za architekturu za novou radnici Prahy 7.

Česká Kamenice nyní čeká na vydání stavebního povolení, které by měla dostat během několika měsíců. Následně se pustí do hledání potřebných financí. Jen první etapa, která zahrnuje výstavbu prvního domu, totiž vyjde na 20 milionů korun. Celkové náklady radnice odhaduje na 60 milionů. „Máme vytipované dva až tři dotační tituly, do kterých KODUS přihlásíme, budeme je zkoušet souběžně. Pokud budeme úspěšní, mohli bychom začít příští rok stavět,“ nastínil Papajanovský.

Pro Českou Kamenici nebyl výběr architektů pro vybudování komunitního domu první architektonickou soutěží. Před dvěma lety vyhlásila otevřenou soutěž na rekonstrukci kina, do které se nakonec přihlásilo 23 zájemců. Odborná porota pod vedením děčínského městského architekta Ondřeje Beneše vybrala návrh příbramského architekta Jana Horkého, který kromě jiného navrhl otevřít kinosál směrem do zahrady. V současné době pracuje Horký na projektové dokumentaci. Na soutěž dohlížel z pozice organizátora architekt Tomáš Veselý, který dnes působí jako náměstek ředitele pražského magistrátu pro rozvoj a v minulosti se podílel například na soutěži na parkovací domy na Letišti Václava Havla. Jako autor je podepsaný pod přestavbou nádražního skladu v Nižboru na hospodu Tomáše Hanáka.