Zdražování, uprchlická vlna nebo zhoršená bezpečnostní situace v Evropě. To vše se může promítnout podle respondentů do komunálních voleb na Děčínsku, které se uskuteční ve druhé polovině září. „Mám obavy, že se najdou tací, co budou mít řeči proti ukrajinským vlajkám a uprchlíkům. To samozřejmě komunální politika nemůže vyřešit, ale díky tomuto tématu by se pár lidí na radnici dostat mohlo. A to přesto, že uprchlíky ve městě nevidím,“ myslí si Michal Dlask z Varnsdorfu.

Stejného názoru je také vysokoškolský pedagog a politolog Petr Bláha z Děčína. „Tématem bude dle mého názoru ekonomická situace. Jsou to volby, kde často občané "trestají" vládu a volí menší nebo opoziční strany. Ale zejména záleží na tom, jak s tím strany naloží. Jak budou schopny nabízet řešení inflace, cen energií, či označit skutečné či domnělé viníky. Právě tohle bude zřejmě hlavním motivem kampaní a bude to mít vliv na výsledky,“ uvažuje nad blížícími se volbami Bláha.

Do voleb se ale podle respondentů promítnou i úzce lokální témata. Třeba ve Varnsdorfu by se do výsledků voleb mohla promítnout radarová kauza, ve které jsou kvůli korupci obžalovaní dva bývalí politici hnutí ANO. „Bude záležet na tom, jestli se soud rozběhne ještě před volbami. To by ANO mohlo nadělat problémy, protože by si lidé vzpomněli,“ přidává lokální pohled Michal Dlask. Varnsdorf trápí i rozkopané ulice, se kterými mají bohaté zkušenosti také v Děčíně, který již několik let svírají velké uzavírky a omezení. „Spousta silnic a chodníků je ve špatném stavu. Určitě by to chtělo zlepšit koordinaci s krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic,“ přidává další postřeh děčínský učitel David Strejček.

Zdroj: DeníkDalší Děčíňák, Jaroslav Tylman, pak vidí jako prioritu dokončení kauzy revitalizace Podmokel, jejíž první etapu se nepodařilo ani za čtyři roky úspěšně dotáhnout do konce. „S tím souvisí také výběr místa pro trhovce a celkové oživení. Jestli je reálné vrátit život do Podmokel a zároveň udržovat při životě Pivovar, to nevím, teoreticky ano,“ zmiňuje nejpalčivější podmokelský problém Tylman. A není jediný, po dotažení revitalizace volá také podmokelský evangelický farář Tomáš Matějovský nebo Klára Šmídová z kavárny _prostoru na rohu Teplické a Prokopa Holého. „Jako jedno z témat očekávám stav chodníků ve městě a revitalizaci Podmokel. Určitě se i letos objeví téma Mariánské louky a její proměny zpět na koupaliště. Předpokládám, že někdo využije i některá aktuální témata,“ říká Šmídová. I ona si myslí, že svou roli může sehrát uprchlická krize nebo drahé energie. „Možná někdo zvedne hozenou rukavici v podobě dostupnější městské hromadné dopravy. Líbilo by se mi, kdyby třeba v souvislosti s tím někdo řešil taky cyklistickou infrastrukturu,“ dodává podmokelská kavárnice.

Kdy půjdeme k urnám

Volby do zastupitelstev obcí, komunální volby, vyhlásil prezident republiky na dny 23. a 24. září 2022. Současně proběhne první kolo volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky. A to konkrétně v obvodech 1 - Karlovy Vary, 4 - Most, 7 - Plzeň-město, 10 - Český Krumlov, 13 - Tábor, 16 - Beroun, 19 - Praha 11, 22 - Praha 10, 25 - Praha 6, 28 - Mělník, 31 - Ústí nad Labem, 34 - Liberec, 37 - Jičín, 40 - Kutná Hora, 43 - Pardubice, 46 - Ústí nad Orlicí, 49 - Blansko, 52 - Jihlava, 55 - Brno-město, 58 - Brno-město, 61 - Olomouc, 64 - Bruntál, 67 - Nový Jičín, 70 - Ostrava-město, 73 - Frýdek-Místek, 76 - Kroměříž, 79 - Hodonín.