Po dvou druhých místech za Marií Blažkovou a Jaroslavem Hroudou bude letos na podzim jedničkou hnutí ANO současný primátor Jiří Anděl. Hnutí získalo před čtyřmi lety dohromady devět mandátů, jeho zastupitelský klub se ale po radniční krizi v polovině volebního období rozpadl. „Jasnou ambicí je pro nás obhájit volební výsledek z předchozích voleb,“ nastínil jasný plán lídr kandidátky ANO Anděl. Pomoci by v tom mohla výrazná posila. Od sociálních demokratů totiž přestoupil Václav Němeček, který byl před čtyřmi lety zvolen do zastupitelstva jako jediný zástupce ČSSD.

Předseda ANO na Děčínsku Tomáš Kohoutek tentokrát kandidovat nebude. Je zároveň poslancem a jednání ve sněmovně se mu kryjí se čtvrtečním zasedáním zastupitelstva.

Své dva nejvyšší zástupce vyšle v čele kandidátky Volba pro město. Jedničkou bude uvolněná náměstkyně Anna Lehká, dvojkou neuvolněný náměstek Martin Pošta. Trojkou bude Vojtěch Nádvorník, čtvrtá pozice patří Otto Chmelíkovi a pátá Jiřímu Skřivánkovi. Poprvé tak na prvním místě nebude zakladatel tohoto regionálního politického uskupení Valdemar Grešík. „Vést Volbu pro Děčín v letošních komunálních volbách je pro mě velkou ctí a zároveň obrovským závazkem. Je to poprvé po 16 letech naší existence, kdy na prvním místě kandidátky nestojí náš dlouholetý předseda a děčínský mecenáš Valdemar Grešík. Velice si vážím jeho důvěry a většinové podpory členů Volby pro Děčín. Věřím, že tuto změnu pozitivně přijmou i naši voliči,“ řekla Lehká.

V rámci VPD letos budou kandidovat také zástupci TOP09 a KDU-ČSL, kteří před čtyřmi lety šli společně jako Změna pro Děčín. Oproti některým jiným velkým městům tak nepůjdou společně s ODS, jako tomu bylo u podzimních sněmovních voleb. „Na toto téma se uskutečnilo několik jednání, ale nedohodli jsme se. Je ale potřeba říct, že jsme se rozešli v dobrém,“ přibližuje předvolební vyjednávání předseda děčínské TOP09 Vojtěch Nádvorník. Ke kandidatuře pod hlavičkou VPD se podle Nádvorníka rozhodli proto, aby netříštili voličskou přízeň. Obě uskupení se totiž ucházela o podobné voliče.

Velkou katarzí za poslední roky prošla ODS, která před minulými volbami měla problém sestavit kandidátku, a tak si pozvala ke spolupráci Svobodné. To letos již neplatí, občanští demokraté jdou do voleb opět samostatně. V jejich čele bude stát ekonom Martin Kubš, který v minulosti nabíral pracovní zkušenosti ve společnosti Mercedes-Benz a v končícím volebním období pracoval v dozorčí radě děčínského dopravního podniku. Po necelých sedmi procentech ve volbách před čtyřmi lety nyní pomýšlí na výrazně lepší výsledek. „Velmi si vážím získané podpory na lídra kandidátní listiny od místního sdružení. Děčín je město s velkým potenciálem, a ačkoliv se za poslední rok a půl spousta věcí zlepšila, stále vidím dost oblastí, které si zaslouží naši pozornost a kterým bychom se po volbách rádi věnovali,“ řekl Kubš. Záda mu v čele kandidátky budou krýt předseda místní ODS Jiří Čečrle, stávající náměstek primátora Tomáš Brčák, odborník na životní prostředí Lubomír Paroha a stávající zastupitel a projektant Rudolf Brejška.

Do letošních voleb půjde také sdružení Náš Děčín. „Lídrem by měl být vedoucí detašovaného pracoviště ČVUT v Děčíně Ondřej Smíšek,“ řekl Deníku Vladislav Raška, který Náš Děčín vedl před čtyřmi lety. Zda sám půjde do dalšího volebního klání, v pořadí již osmého, zatím nechtěl komentovat.

Přestup mezi městy i kandidátkami si pak přichystal STAN, který bude v děčínských komunálních volbách kandidovat poprvé. Na předních místech bude bývalý starosta Benešova nad Ploučnicí, jeho současný zastupitel a člen krajského zastupitelstva Filip Ušák. O první a druhé místo by se měl podělit se Zdeňkem Machalou, předsedou představenstva děčínského dopravního podniku. Na dalších místech by pak měla být Jana Víchová a Lukáš Herich. Ten před čtyřmi lety kandidoval za VPD.

Kandidátku zatím nemají hotovou sociální demokraté. „Nechceme to postavit na jednom lídrovi, ale chceme vyrovnanou silnou kandidátku,“ řekl předseda děčínské organizace ČSSD Jaroslav Horák. V podobné situaci je i SPD, která má nyní jednoho zastupitele. Podle poslance Jaroslava Foldyny by jasno mohlo být do dvou týdnů. „Máme spoustu nových lidí, se kterými jednáme. Na druhou stranu další oslovují nás, že mají zájem kandidovat,“ uvedl Foldyna.

Na volbu lídra čekají rovněž Piráti. „Ta bude spuštěna pravděpodobně začátkem týdne, kdy si zvolíme první pětku. Zbývající místa zaplníme usnesením,“ řekl předseda děčínských pirátů Martin Strnad s tím, že by lídr mohl být zveřejněn v závěru příštího týdne. KSČM zatím svou kandidátku nezveřejnila.