Ježíšovy ještěrky i jedovatý primát. Rajské ostrovy odhalují zvířecí kuriozity

/FOTO, VIDEO/ Věděli jste, že mláďata rodí u mořských koníků sameček? Že outloni jsou jedinými jedovatými primáty? A že agamy umí běhat po vodě? To a mnoho dalších zajímavostí o zvířatech se můžete dozvědět v Expozici Rajské ostrovy v Děčíně. Exotické obyvatele totiž nově až do konce února představuje průvodce, a to zdarma v rámci běžného vstupného. V úterý 15. ledna jsme se čtyřmi podlažími budovy nechali provést.

Komentovaná prohlídka Expozice Rajské ostrovy v Děčíně. | Video: Deník/Jitka Vepřovská

U vstupu do oddělené expozice zoologické zahrady příchozí vítá lektor ZooŠkoly Tomáš Rus, který Rajskými ostrovy v centru Děčína provází. „Rajské ostrovy mají symbolizovat plavbu po posledních rájích na zemi, které zbývají. Teď jsme v podpalubí lodi Bludného Holanďana a budeme se věnovat korálovým útesům, ale jak budeme stoupat výše, tak bude stoupat i teplota a pomalu se přes mangrovové porosty, pobřeží brakických vod a přes deštné lesy dostaneme až k pouštím a polopouštím,“ uvádí po uvítání návštěvníků průvodce a začíná představovat zvířata, která obývají přízemí. Nejnižší patro patří mořským živočichům a jeho největším lákadlem je velké mořské akvárium, které má kapacitu přibližně 6000 litrů a je tak největším v severních Čechách. Ještě než si jej návštěvníci prohlédnou, se ale mohou podívat na obyvatele řady menších akvárií. Mezi ně patří například klauni očkatí, které proslavil animovaný film Hledá se Nemo, ježík, jenž se v ohrožení dokáže nafouknout a vztyčí tak do všech stran své ostny, nebo mořští koníci, neobvyklé ryby, u nichž rodí mláďata sameček. Přesněji mu samička naklade vajíčka do vaku v břiše, v němž po oplodnění potomci rostou. Kamarádku Nema a Merlina ze zmíněného filmu pak najdeme ve velkém mořském akváriu. Modrožlutá rybka Dory se nazývá bodlok pestrý, který je nejrychlejším plavcem v nádrži. „U kořene ocasu mají bodloci trn ostrý jako žiletka, který v případě ohrožení dokážou napřímit a nepřítele pořezat. Nicméně jsou neustále potravou mnoha druhů velkých ryb,“ informuje o jednom z mnoha živočichů Tomáš Rus. Expozici Rajské ostrovy v Děčíně návštěvníkům až do konce února ukáže průvodce Trn má také obyvatelka vyššího patra představujícího některá souostroví západní části Tichého oceánu a mangrovové pobřeží, ovšem poněkud nebezpečnější. Trnucha skvrnitá, druh sladkovodního rejnoka, má kostěný trn spojený s jedovou žlázou. „Jed je druhově specifický, u některých na člověka vůbec nepůsobí, některé ho však mají prudší,“ říká průvodce. Společně s parybou tu plavou také rybky, které jsou ale příliš malé na to, aby se staly její potravou. Trnucha si totiž spíš pochutná na pstruhovi. O agamě kočičinské z dalšího patra, které přibližuje ostrovy jihovýchodní Asie a také faunu tropického pralesa, se dozvídáme, že jde o druh silně vázaný na vodu, v níž v případě nebezpečí hledá úkryt. Pokud by ale nebezpečí hrozilo i ve vodě, kde ji mohou ohrozit třeba krokodýli, umí využít zvláštní schopnost. „Některé druhy agam a bazilišci, ti obzvlášť, jsou nazýváni ještěrky Ježíše Krista, protože dokážou běhat po vodě. Umí kmitat nožičkami tak rychle, že se neponoří pod povrchové napětí vody, ale dokážou ji přeběhnout a ukrýt se. U některých druhů to umí jen mláďata, ale někdo údajně dokázal, že tu schopnost má i dospělec,“ popisuje chování ještěrů průvodce. S agamou kočičinskou sousedí také agama límcová nebo želva anamánská. Želva podlouhlá v Expozici Rajské ostrovyZdroj: Deník/Jitka Vepřovská Zatímco některá zvířata se pyšně vystavovala, jako třeba právě agamy, jiná se raději schovávala. Za závěsem v Noční zoo najdeme outloně malé, kteří dali přednost úkrytu v budce. Zato jejich spolubydlící klokánci, drobní vačnatci s dlouhým ocasem, poskakovali sem a tam a pak se začali věnovat misce plné dobrot. Roztomilí outloni jsou jedinými jedovatými primáty. V ohrožení sepnou ruce nad hlavou a vypustí toxický sekret ze žlázy na vnitřní straně paží, který si olizováním rozetřou do srsti. „Jed slouží především jako fungicid a chrání je v deštném lese před různými plísněmi, ale i proti různým roztočům, jako jsou například klíšťata,“ vysvětluje Rus s tím, že jedovaté jsou kvůli kontaktu i jejich sliny. Případné pokousání se velmi špatně hojí. V noci den, ve dne noc Zajímavostí také je, že zatímco v Noční zoo, jak už název napovídá, ve dne simulují noc, v noci je tomu právě naopak. Její obyvatelé tedy uvnitř mají rozsvícená světla a oddávají se spánku. V posledním patře Expozice, které návštěvníky zavede do oblasti Karibiku a prostředí polopouště, nalezneme leguána kubánského, hroznýše kubánského, gekona obrovského či zlatého, agamu vousatou nebo třeba sklípkany. Labský kaňon za každého počasí i ročního období. Kdy je podle vás nejkrásnější? Mnoho dalších zajímavostí se mohou návštěvníci dozvědět přímo na komentovaných prohlídkách, které se konají každé úterý a čtvrtek až do 29. února. Službu nabízí zoo návštěvníkům zdarma k běžnému vstupnému v časech od 13 a 14 hodin. Prohlídka zabere zhruba 30 minut a je vhodná pro jednotlivce, rodiny, školní družiny i jiné skupiny. Větší skupiny nad osm osob by se měly ohlásit předem buď na telefonu 412 531 626, nebo na e-mailu vyuka@zoodecin.cz. „Ráda bych připomněla, že pokud máte vstupenku ze zoo, můžete na Rajské ostrovy v tentýž den už zdarma a sleva platí i obráceně, jen v zoo doplatíte rozdíl,“ připomíná mluvčí děčínské zoo Alena Houšková. Expozice má sice tři patra, o zážitek ale nemusí přijít ani lidé, kteří se hůře pohybují. Do vyšších pater je vyveze výtah. V případě návštěvy rodiny s nejmenšími dětmi je ale nutné nechat kočárky ve vestibulu. Zdroj: Deník/Jitka VepřovskáExpozice Rajské ostrovy je oddělenou expozicí děčínské zoo, kterou návštěvníci najdou v centru Děčína, v ulici Teplická 19. Nabízí netradiční pohled na vybrané světové oblasti a druhy živočichů a rostlin. Rajské ostrovy jsou otevřeny denně od 9 do 18 hodin. Vstupenka do Rajských ostrovů stojí 80 korun pro dospělé a 60 korun pro děti. Zoo Děčín má pak ve vedlejší sezoně otevřeno od 8 do 16 hodin, vstupenka stojí 120 korun pro dospělé a 80 korun pro děti. Pokladny se jak v Expozici, tak v Zoo zavírají půl hodiny před koncem otevírací doby.

