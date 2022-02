O nedobrém stavu náměstí, kterému dominuje trojice škol, se mluví už řadu let. To by se nyní mělo změnit. „Máme jedinečnou příležitost, aby si děti vyzkoušely participaci a rozhodování o tvorbě svého okolí na vlastní kůži. Vytvoří si svůj projektový tým žáků a studentů v zastoupení všech tří škol a dva roky budou společně s experty napříč obory hledat řešení, jak by se mělo pro jejich potřebu upravit Komenského náměstí,“ říká náměstek děčínského primátora Martin Pošta.