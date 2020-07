Turistická sezóna je v plném proudu a letní počasí přeje výletům a poznávání okolních krás. Nejen kulturní památky, ale i řada obcí a měst se snaží zatraktivnit pro návštěvníky. Česká Kamenice není výjimkou.

„Napadla mě během dneška, kolo-kolo-koloběžka. Ta by stála za pokus, polojízda, poloklus,“ zpívá Dagmar Patrasová v pohádce Koloběžka první. A právě tento prostředek mohou turisté v České Kamenici nově využít. Zájemci si mohou půjčit koloběžku v informačním centru Panská skála v Kamenickém Šenově, užít si jízdu přes Polevsko a Kytlice nebo přes Horní a Dolní Prysk a vrátit ji v informačním centru v České Kamenici.

„Jsme pro Kamenický Šenov přirozená koloběžková destinace, stačí jet po pěkných silnicích stále z kopce. Spolupráce je dosud velmi úspěšná a pro příští rok už přemýšlíme, jak dál půjčovnu koloběžek rozšířit a vylepšit,“ sdělil českokamenický starosta Jan Papajanovský.

Cení si i nedávno zřízené speciální autobusové linky 469, která jezdí o víkendech a propojila okolí Českého Švýcarska s Českolipskem a Novoborskem. Autobus vybavený přívěsem pro 30 bicyklů jezdí po trase Česká Lípa – Sloup v Čechách – Nový Bor – Polevsko – Kamenický Šenov – Česká Kamenice – Jetřichovice. „Zřízení turistické linky vnímáme jako obrovsky pozitivní krok k rozvoji šetrné turistiky v regionu. Zvlášť důležité je to pro nás jako pro jedno z center Českého Švýcarska, odkud přímá linka do srdce národního parku dosud chyběla,“ prohlásil Papajanovský. Autobus jezdí dvakrát denně a zatím se počítá s jeho provozem až do konce září. „Linka se velmi osvědčila, oceňují ji turisté, místní i provozovatelé ubytovacích služeb a restaurací,“ dodal starosta.

Město se také stalo součástí aplikace Českých drah Vlakem na výlet. Jejím primárním účelem je, aby lidé nechali auto doma a vyrazili s rodinou nebo přáteli na cestu po železnici.

„Aplikace obsahuje hravé výlety s více zastávkami a soutěžními otázkami z dané lokality. Labužnické tipy připravuje Lukáš Hejlík se svou Gastromapou. Na své si přijdou i fandové železnice, na které pamatujeme s nabídkou historických jízd,“ přiblížil mluvčí Českých drah Petr Pošta.

V České Kamenici mohou turisté využít dva tipy. První z nich je vezme „Na Kamenické vyhlídky za tajemstvím trpaslíků“, zatímco druhý je dovede ke zřícenině hradu Kamenice, pod kterým je údajně schovaný poklad. Ten podle pověstí hlídá tajemný muž ve starodávném selském kroji, který se může znenadání vynořit z mlhy.

„Už jízda po kolejích do České Kamenice je zážitkem, ať už přijedete od Děčína nebo od Rumburka. Trať mezi těmito městy vede hned třemi chráněnými krajinnými oblastmi, a to Českým středohořím, Lužickými horami a Labskými pískovci. Cestující si z okna vlaku užijí nejen spoustu zeleně, ale i poutavé výhledy na pěkně zvlněnou krajinu,“ dodal Pošta.

Děti mohou prozkoumat město a užít si přitom zábavu i prostřednictvím hry Zachraň trosečníka, kterou pro ně připravila Česká televize. „Letos jsme posílili síť stanovišť po celé České republice, takže si rodiny mohou vybrat z téměř 270 míst v přírodě, v informačních centrech či u pokladen vybraných zoologických zahrad i muzeí,“ podotkla kreativní producentka Centra dramaturgie nových médií Štěpánka Sunková.

Z dotačních peněz chystají v České Kamenici opravy vyhlídek, nové altány v lese či novou interaktivní naučnou stezku.