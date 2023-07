Podle Lesů ČR je cesta uzavřena od posledního červnového dne, na mapovém serveru se s uzavírkou počítá do konce července. Státní podnik cestu potřebuje pro vyvážení kůrovcového dřeva z prostoru vysoko nad stezkou. Pokácet je ale také potřeba suché stromy přímo podél cesty, takových tam jsou odhadem stovky. A to jak na pozemcích Lesů ČR, tak na pozemcích národního parku. „Cestu jsme uzavřeli v pátek, přičemž předpokládáme, že ji znovu otevřeme zhruba za čtrnáct dní. Důvodem je těžba převážně kůrovcového dříví – souší, které ohrožují turistickou stezku. Jejich odstranění je zároveň prevencí proti šíření případného požáru,“ uvedl pro Deník mluvčí Lesů ČR Přemysl Šrámek. Realita je ale přitom výrazně odlišná, jak se přesvědčil reportér během červencových svátků přímo na místě.

Na cestě od Jetřichovic není žádná cedule zakazující vstup a tak k oblíbenému pohádkovému mlýnu stále míří stovky lidí. Jen během krátké cesty k mlýnu jich reportér potkal nejméně desítky. Někteří ale zmateně hledali cestu od mlýna, protože nechtěli jít zpět stejnou cestou a k Jetřichovicím je jejich mapová aplikace kvůli vyhlášenému zákazu vstupu nepustila.

Že by měla být cesta, po které každoročně projdou desítky tisíc lidí, zavřená, zaskočilo i majitele penzionu Starý mlýn, který stojí na jejím začátku v Jetřichovicích. „Byl to pro nás šok. Hned jsme proto volali revírníkovi, který má okolní lesy na starosti. Ten nás uklidnil, že cesta nebude zavřená ani měsíc, ani dva týdny, ale nanejvýš několik dní, kdy budou stahovat dřevo,“ říká Jaroslav Šimonek. Ten se snaží svým klientům vysvětlovat, že mohou k Dolskému mlýnu bez problémů projít i po žluté turistické stezce podél Jetřichovické Bělé. Ani Šimonek ale neví, kdy přesně bude cesta uzavřená.

Nejen Jaroslava Šimonka ale udivilo, že státní lesy začaly s kácením podél jedné z nejvytíženějších cest v národním parku začaly na počátku prázdnin. Podle Přemysla Šrámka to ale dříve nebylo možné. „Do prací jsme se chtěli pustit dříve, ale dlouho se nedařilo najít firmu, která by v obtížně přístupném terénu chtěla těžit. To se podařilo až po devíti měsících,“ vysvětluje mluvčí Lesů ČR.

Nepřijatelné je chování státního podniku také pro Ústecký kraj, který do Českého Švýcarska v posledním roce investoval desítky milionů korun. Ty měly pomoci regionu nastartovat běžný život po loňském velkém letním požáru. Chování Lesů ČR tak považují krajští politici za zmaření své investice. „Argumenty, které používají Lesy jsou nepřijatelné. Udělat něco takového uprostřed sezóny, kdy se snažíme i za velmi výrazné krajské podpory restartovat turistický ruch v Českém Švýcarsku, je prostě nesmysl,“ rozčílil postup Lesů ČR také náměstka hejtmana pro cestovní ruch Jiřího Řeháka. Ten chce nastalou situaci řešit nejen přímým tlakem na Lesy, ale i prostřednictvím sněmovního výboru pro zemědělství. Jeho předseda a zároveň krajský radní Michal Kučera se v pondělí 10. července plánuje sejít s ředitelem Lesů ČR, jedním z témat má být právě i postup při plánování uzavírek v Českém Švýcarsku a dalších turisticky exponovaných lokalitách.