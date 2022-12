Programové prohlášení představila nová koalice dva měsíce po komunálních volbách, měsíc po svém zvolení do funkcí. „Programové prohlášení dává nějaký směr. To, jak jej budeme moci naplňovat, nezáleží jen na našich schopnostech, ale bude to stát a padat na tom, jaká bude finanční situace města. Ta je v tuto chvíli velmi dobrá,“ řekl primátor Jiří Anděl (ANO) s tím, že si město udrželo rating na investiční úrovni.

Podle Anděla je ve hře také další úvěr ve výši nižších stovek milionů korun, který by měl být použit především na investice do fotovoltaiky nebo zateplení městských budov. A právě z úspor takto vzniklých by měl Děčín úvěr splácet.

V příštích čtyřech letech se chce radnice zaměřit na bezpečnost ve městě. V tom má pomoci především městská policie, jež by měla dostat nová auta, nedávno získala nové zbraně. „Dávali jsme důraz na to, jak nakládat s lidmi, kteří ve městě dělají problémy. Protože to jej degraduje jako takové. Víme, že Děčín IV se potýká s řadou problémů, protože je tu značná část lidí, kterým se říká nepřizpůsobiví, což nemá nic společného s etnikem. Ale jedná se o lidi, kteří mají vlastní problémy, které řeší na úkor ostatních,“ uvedl náměstek primátora Jaroslav Foldyna (SPD) s tím, že je potřeba zvýšit atraktivitu města i pro podnikatele.

Částečně bude mít řešení těchto problémů na starosti také náměstkyně Jitka Flachsová (ANO), která má v radě na starosti sociální oblast. „Plno věcí ztroskotá na tom, že to nemá oporu v zákoně. Takže se budeme snažit i ve spolupráci s právním oddělením s tím něco udělat. Budeme nadále kontrolovat problémové objekty a budeme řešit K-centrum,“ doplnila Flachsová. Pomáhat by měly také organizace zabývající se prací s lidmi na okraji společnosti.

V otázce budoucích investic je radnice opatrná, podle Foldyny nechtějí nyní slibovat něco, co kvůli finanční situaci města i státu nebude možné realizovat. Přesto chce pokračovat v rozpracovaných investičních akcích, jako je třeba výstavba domova pro lidi s Alzheimerovou nemocí. Kromě toho se plánuje zaměřit na dopravní stavby, například parkovací domy. Ten první by měl vyrůst v horní části Kamenické ulice, kde Děčín koupil s vhodným pozemkem i projekt včetně stavebního povolení. Stavět by se tak mohlo začít příští rok.

Náklady rostou

Děčínská koalice se bude muset v příštích měsících a letech vyrovnat také se zvyšováním cen. A to přesto, že SPD šla do voleb s heslem o zastavení zdražování. Minulý týden už rada odsouhlasila zvýšení vstupného do zoologické zahrady o 30 korun pro dospělého a 20 korun pro dítě. Další na řadě by například mohlo být zvýšení jízdného v autobusech nebo poplatku za svoz odpadu. Ten dnes pokrývá přibližně polovinu nákladů, které město na likvidaci komunálního odpadu vynakládá. „Snažíme se zastavit zdražování, které ovlivnit můžeme, to jsou třeba prodeje zahrádek. To, že Fialova vláda zavinila energetickou krizi, to neovlivníme. Byli jsme připraveni bojovat s drahotou velmi razantně, ale nelze to dělat ve chvíli, kdy Fialova vláda přistoupila na Green Deal, na emisní povolenky, na jakási embarga,“ řekl Foldyna. Přistoupení ke Green Dealu přitom odsouhlasila předchozí vláda Andreje Babiše už v roce 2020, emisní povolenky jsou ještě staršího data.

Ceny vstupného do městských objektů, jízdné v autobusech nebo výše poplatku za svoz odpadu jsou přitom plně v kompetenci zastupitelstva či rady. „Zastupitelstvo musí především zajistit chod škol nebo sociálních služeb. V případě, že je razantní pokles příjmů a navyšují se ceny energií, které jsou také razantní, tak to musíme pokrýt. Jen energie budou 140 milionů z miliardového rozpočtu,“ hájil možné budoucí zdražování Foldyna. Příjmy obcí přitom poměrně značně rostou, zásluhu na tom má zvyšující se výběr daně z přidané hodnoty, za kterým stojí velmi vysoká inflace.