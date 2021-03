Právě kvůli její smlouvě s Krajskou zdravotní vypukla současná krize. Všechny tři strany se zároveň domluvily na nastavení nových pravidel při sdílení informací, především z Krajské zdravotní.

Ani jeden z menších koaličních partnerů ANO na jednání koaliční rady odchod hejtmana Jana Schillera nepožadoval. „Rozkol v koalici není, zůstává v současném složení,“ řekl po jednání hejtman Jan Schiller (ANO). Své partnery seznámil s tím, jaká opatření jeho hnutí přijalo, aby se podobná situace jako v případě Marschallové neopakovala. Konkrétnější ale nebyl.

Podle náměstka hejtmana Jiřího Kulhánka (ODS) se všechny tři strany dohodly na větším sdílení informací. „K bourání koalice nedojde. Paní Marschallová na kraji nebude, chceme prověřit všechny smlouvy, které jsou uzavřené. Podobná situace se již nesmí opakovat. Chceme, aby alespoň jednou měsíčně chodili zástupci Krajské zdravotní na radu kraje,“ řekl rezolutně Kulhánek.

Společná dohoda by měla vést také k obsazení pátého místa v představenstvu největšího zdravotnického zařízení v regionu, které se uvolnilo po odvolání Jindřicha Zetka. Měl by ho zaujmout nezávislý odborník, na kterém se shodnou všichni tři koaliční partneři. „Tím se síly v představenstvu vyrovnají. Chceme také, aby bylo vypsáno výběrové řízení na řádného ředitele společnosti,“ dodal Kulhánek.

Jeho slova potvrdil také lídr Spojenců pro kraj Jiří Řehák s tím, že na výběrovém řízení na nového ředitele Krajské zdravotní by se měli podílet všichni tři koaliční partneři. „Není to primárně problém ANO, ale pana hejtmana, protože o té smlouvě nevěděla ani většina lidí z ANO, ani představenstvo. Současná situace nás velmi výrazně poškozuje, ale je to šance na to, aby si ANO nedělalo věci, jak chce, a bude muset víc kooperovat,“ prohlásil náměstek hejtmana Řehák s tím, že pokud by se objevil další „kostlivec ve skříni“, byl by to důvod k řešení koaliční smlouvy.

Minulý týden došlo ve vedení Krajské zdravotní k personálnímu zemětřesení. Představenstvo nejprve odvolalo generálního ředitele Aleše Chodackého, krajští radní následně odvolali šéfa představenstva Jindřicha Zetka. Nahradil ho exministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Novým prozatímním generálním ředitelem Krajské zdravotní je šéf nemocnice v Rumburku Petr Malý.

Podle Zetka Chodacki pochybil, když uzavřel údajně fiktivní smlouvu s pravou rukou hejtmana Vladislavou Marschallovou. Podle něj mělo jít o vyplácení 130 tisíc korun měsíčně za poradenství, podal kvůli tomu trestní oznámení. Schiller však nařčení odmítá, podle něj se smlouva týkala přípravy očkovacích míst a Marschallová ji naplňovala.