Anděl ustál hlasování o svém odvolání nejtěsnějším možným způsobem. Pro jeho odvolání bylo ve čtvrtek na desetihodinovém jednání 13 zastupitelů, pro odvolání bylo potřeba o hlas víc. „Obávám se, že při tom rozkolu, který nastal, není možné pokračovat v nějakém konstruktivním jednání. Při hlasování se ukázalo, že ubyly ještě nějaké hlasy kromě pana Šefary a Skalického . Budu se snažit, aby nová koalice stála na alespoň třech subjektech,“ řekl po čtvrtečním jednání primátor Jiří Anděl (ANO). Připustil zároveň také to, že pokud by se na stávajícím půdorysu koalice nepodařilo pokračovat, může vzniknout zcela nové vedení děčínské radnice.

Primátor už svolal jednání zastupitelů na 10. května. „Jediným bodem je dovolba pátého člena rady, aby mohla začít fungovat a zajistit fungování města. Je možné, že do příští středy se posunou jednání natolik, že budeme moci sestavit celou radu,“ uvedl v úterý Anděl s tím, že se uskutečnila už i osobní jednání mezi jednotlivými politickými stranami. Pokud by se podařilo dovolit alespoň pátého člena rady, ta by ještě ten samý den jednala o podání žádostí o dotace.

Chtějí širší koalici

Už v pátek se uskutečnilo první kolo předběžných „oťukávacích“ rozhovorů. „Tlačí nás čas a potřebujeme dovolit radu, aby mohla fungovat. Zatím jsme si s některými lidmi zavolali a zjišťovali jsme, zda jsou ochotní se s námi bavit,“ uvedl v úterý oblastní šéf hnutí ANO Tomáš Kohoutek. Už během dlouhého jednání jej bylo možné vidět v kuloárech například se zástupci ODS nebo Našeho Děčína Martinem Kubšem a Ondřejem Smíškem.

Kohoutek, stejně jako primátor Jiří Anděl, preferuje spíše širší koalici o více než 14 zastupitelích. Tolika hlasy nyní disponuje po odchodu Jana Skalického a Miroslava Šefary současná koalice ANO a SPD, přičemž není jasné, kolik členů zastupitelského klubu takové uspořádání akceptuje. To by mělo být jasnější po jednání zastupitelského klubu ANO, který se sešel v úterý večer.

V Děčíně padla náměstkyně a další tři radní, primátor pokus o odvolání ustál

Pokud by mělo dojít na rozšíření stávající koalice, příliš možností, koho přizvat, ANO nemá. Volba pro Děčín i Náš Děčín jasně dlouhodobě deklarují, že spolupráce s SPD je pro ně nepřijatelná. Podobně se vyjadřuje i pirátský zastupitel Petr Zdobinský. Mohlo by se tak ucházet o podporu u ODS. Pokud by se ANO a SPD s ODS domluvily, měly by pohodlnou většinu 16 hlasů. „Chci, aby se vedla jednání s dalšími partnery, aby koalice byla silnější. Dovedu si představit jakoukoliv formu dohody od domluvy o spolupráci až po koaliční smlouvu,“ řekl Deníku lídr SPD Jaroslav Foldyna s tím, že jeho strana bude požadovat i v novém uspořádání místo radní pro školství pro Ivanu Poschovou.

Pozadu v novém kole jednání o uspořádání děčínské radnice nezůstává ani nejsilnější opoziční uskupení Volba pro Děčín, která má pět zastupitelů a je tak po ANO druhým nejsilnějším zastupitelským klubem. „Stát se může úplně cokoliv. Měli jsme schůzky s Naším Děčínem a jsme v kontaktu. Ten hlavní, kdo by se měl zajímat, tedy ANO, se nezajímá. Zatím na ničem domluvení nejsme,“ uvedla šéfka Volby pro Děčín Anna Lehká. Ta nevylučuje možnost pokračování stávající koalice ANO a SPD.

Složení děčínského zastupitelstva

ANO - 10 zastupitelů

Volba pro Děčín - 5 zastupitelů

SPD - 4 zastupitelé

Náš Děčín - 3 zastupitelé

ODS - 2 zastupitelé

Nezařazení - 2 zastupitelé

Piráti - 1 zastupitel