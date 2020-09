Téměř jako bájný Fénix vstal z popela jiříkovský klášter. Ještě před pěti lety mu hrozilo zřícení, od úterý 1. září bude po náročné a nákladné rekonstrukci opět sloužit. Místo řádových sester v něm najdou místo pro volnočasové aktivity děti ze Šluknovského výběžku. Zároveň je zde nové sídlo Schrödingerova institutu, který nejrůznější kroužky zastřešuje.

Po opravě střechy a zajištění statiky došlo při druhé etapě rekonstrukce na nové rozvody sítí, opravy omítek, osvětlení nebo starých dřevěných podlah. Nová jsou také okna. Součástí této etapy byly také hydroizolační omítky. „V bývalé ubytovací části kláštera bude výtvarný ateliér, klub Koťátko, knihovna, klubovny nebo zázemí a vedení institutu,“ vyjmenovala ředitelka Schrödingerova institutu Gabriela Doušová, k čemu opravený klášter využijí.

Pronajímají si ho od sester boromejek, které do jeho oprav investovaly během pěti let více než dvacet milionů korun. „Novinkou je také dubový oltářní stůl, ambon a svatá schránka, které boromejkám věnoval institut,“ doplnila mluvčí organizace Anna Doušová.

Radost z dalšího využití kláštera má také biskup Jan Baxant, který nově opravené kapli i dalším částem domu požehnal. „Sestry boromejky mají poslání starat se o nemocné nebo postižené. Také Schrödingerův institut se stará o potřebné. Takže je to plnohodnotné využití tohoto prostoru, stejně jako v dobách, kdy zde mohly sestry být,“ uvedl biskup Baxant.

Podle Baxanta je otevření kláštera jako sídla volnočasové organizace významné nejen pro Šluknovský výběžek, ale pro celou litoměřickou diecézi. „Když se říká, že by se mělo pomáhat nízkoprahové komunitě, kdo to dělá? Dělá to Schrödingerův institut, přesně to je náplní jeho práce,“ vyzdvihl biskup přínos největší volnočasové instituce v regionu. Ta se podle jeho slov neobejde bez odpovídajících prostor, kam může svolat děti, ale i dospělé. Právě ten nyní našla v jiříkovském klášteru.

Schrödingerův institut nabízí 180 kroužků od Dolní Poustevny až po Rumburk, které využívá téměř 4 500 dětí. Organizace jim nabízí vyžití v mnoha oblastech, od hudebních kroužků přes ty rukodělné až po sportovní.

K úplnému dokončení rekonstrukce jiříkovského kláštera je potřeba ještě opravit fasádu. Institut také chystá půdní vestavbu, kde by měl být malý kinosál a divadelní sál. Rád by se také rozšířil do sousední budovy, kde byl dříve ústav sociální péče.

Přestože institut otevřel v Jiříkově nové prostory, neznamená to, že by plánoval opustit stávající místa na Šluknovsku. Naopak chce svou nabídku ještě rozšířit. „Znovu otvíráme středisko v Dolní Poustevně, jednáme s Rybništěm, že bychom tam otevřeli středisko pro děti z této obce a okolí. Nyní se ale moc neodvažujeme plánovat, protože nevíme, jak budou financována střediska volného času,“ doplnila Gabriela Doušová.

Klášterní budovu spolu s kaplí postavil řád vedle původního městského špitálu. Výstavba začala v roce 1899, slavnostně byl vysvěcen 20. května 1901. Sestry boromejky působily v Jiříkově až do roku 1990. Klášter poté zůstal opuštěný a kaple byla využívána pouze příležitostně. Od roku 2012 klášter s kaplí využívá Schrödingerův institut. Ten dostal jméno po slavném rakouském fyzikovi Erwinu Schrödingerovi, který provedl roku 1935 známý pokus s kočkou a krabicí. Šluknovský výběžek má symbolicky charakterizovat kočku, která je z půlky živá a z půlky mrtvá. Schrödingerův institut má dokázat oživení kočky, tedy regionu.