Stejně jako první díl, i druhé pokračování dnes v mnoha kruzích kultovní hry se bude odehrávat v Čechách v 15. století. Děčínští Good Sailors na testování chystané hry pracují již druhým rokem, až do oficiálního oznámení studiem o této práci vědělo jen několik lidí přímo pracujících na prestižním projektu. „Testujeme hru z hlediska hratelnosti. Z pohledu uživatele, aby tam nebyly žádné chyby, aby se hry nezasekávaly,“ popisuje svou práci šéfka testovacího týmu Maria Brynychová z Mladé Boleslavi. V týmu má kolegy z Teplic, většina z nich pochází z Děčínska. Zaměřují se například na nejrůznější bugy jako je třeba průchod předměty, létající zvířata nebo vznášení se v prostoru tam, kde to hra neurčuje. Následně pak posílají zpětnou vazbu programátorům, kteří nalezené chyby opravují, případně vylepšují podle reálných herních poznatků testerů ovládání hry. „Testujeme pomocí aplikace. Navíc každý máme jiný typ počítače, navíc je nemáme od nich. Takže se co nejvíce přibližujeme skutečnému užívání,“ říká Maria Brynychová. Kromě herních vlastností řešili také historický kontext, například to, zda plodiny zobrazované ve hře byly na počátku 15. století v Čechách už skutečně pěstované.

Pro Good Sailors byla cesta k prestižní práci pro Warhorse poměrně dlouhá. „Nejprve jsme jim pomáhali s webem a podobnými věcmi. Pak nás napadlo, zda by se nebylo možné zapojit více. A to jak z pohledu samotného testování her, tak i ve zpřístupňování her lidem s hendikepem,“ říká zakladatel Good Sailors Filip Molčan. Existují dokonce 3D střílečky přístupné nevidomým lidem, ale vytvořit takovou hru je hodně náročné a drahé, protože studia musí udělat prakticky celou hru znovu. „My ale vyznáváme trochu jiný přístup. U některých her stačí drobné úpravy, aby se otevřela další skupině lidí. Stačí třeba hrát jinou klávesou a najednou to mohou hrát lidé, kteří mají nějaký hendikep,“ popisuje Molčan filozofii děčínské firmy, která je přivedla k dalším jednáním s Warhorse. To vyústilo právě v testování očekávané novinky.

Pro mnoho fanoušků počítačových nebo konzolových her by testování mohlo vypadat jako práce snů. Ve skutečnosti se jedná ale o velmi náročnou práci. „Když jedete jeden quest už třeba podesáté, tak to taková zábava není. Je to ale zajímavá práce, spoustu věcí se člověk dozví. Dostane se také k různým oblastem vývoje, pozná, co vše se za tou hrou skrývá. A hlavně to není monotónní práce,“ doplnila Brynychová.

Specifikem práce Good Sailors je zapojení hendikepovaných lidí, jejichž zdravotní omezení se může díky jejich schopnostem stát výhodou. „Dělali jsme aplikaci, jejíž součástí jsou matematicky velmi náročné algoritmy. K tomu mají velice blízko lidé s poruchou autistického spektra, kterým to jde mnohem lépe než zdravým lidem a je to pro ně zábava. Nebo jsme s jedním studiem řešili designování rozhovoru ve hře, kde řešíte kromě jiného i grimasy. Na to jsou zase vhodní sluchově postižení, protože mají posílené vnímání nonverbální komunikace,“ přibližuje přetavování nevýhody ve výhodu Molčan.

Hra Kingdom Come Deliverance IIZdroj: Se svolením Warhorse

Ve firmě tak pracují i lidé po vážné nemoci, s psychickými problémy nebo vozíčkáři. „Přestože mám vystudované IT, tak jsem měla problém sehnat práci. Pro spoustu firem je ale člověk v invalidním důchodu dobrý leda tak pro chráněnou dílnu, což mne hrozně mrzelo. Na základě toho jsme vytvořili video na LinkedInu, a tak jsem se dostala do Good Sailors,“ popisuje Brynychová svou cestu do děčínské firmy, která získala řadu ocenění za přístup k hendikepovaným kolegům.

Pro Good Sailors by mohla být práce na druhém díle Kingdom Come vstupenkou do velkého herního průmyslu. Již nyní jedná s několika dalšími studii v Česku i v zahraničí. „Pro ně je samozřejmě reference z Warhorse důležitá. Navíc Warhorse jsou dnes součástí velké herní společnosti, takže i tam se bavíme o další spolupráci,“ je si vědom významu testování pro světově uznávané studio Molčan. V minulosti se Good Sailors věnovali především vývoji aplikací na zakázky, především v energetice a bezpečnostní oblasti. Jejich aplikace tak řídí například plynové zásobníky v České republice.

Původní hra od Warhorse Studios vyšla v roce 2018 a zaznamenala celosvětový úspěch. Příběh zasazený do Posázaví v době Václava IV. se vyznačoval důrazem na historickou autentičnost, skončil však otevřeně a hráči od té doby čekali na pokračování. Na konci ledna se v Kutné Hoře objevili filmaři, kteří pořizovali noční záběry města a chrámu sv. Barbory. Na veřejnost se tehdy dostala informace, že jde o natáčení upoutávky pro počítačovou hru a spekulovalo se právě o Kingdom Come 2. Očekávané pokračování by mělo vyjít do konce letošního roku.

Ohlášení vydání pokračování dnes již legendární hry se projevilo i na prodejích prvního dílu. Po šesti letech se totiž vrátil do desítky nejprodávanějších titulů na platformě Steam. Dělá tak společnost pětce Forza Horizon nebo dvojce Counter Strike.

