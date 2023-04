Donedávna byl v těsném sousedství českokamenického koupaliště nevzhledný a hlavně nevyužitý pozemek. To se ale začalo v únoru letošního roku měnit, radnice zde buduje nový kemp. Ten by v budoucnu měl nabídnout nejen místo pro lidi s vlastními stany nebo karavany, ale také ubytování v kempových stanech. „Snažíme se tak rozšířit turistickou infrastrukturu. V nějaké omezené podobě by mohl kemp začít fungovat již letos, naplno se rozběhne příští rok,“ říká starosta České Kamenice Jan Papajanovský.

Jako první přišly na řadu úpravy pozemku, bude potřeba vyrovnat se také s vlhkostí, protože přes chystaný kemp prochází dva poměrně vydatné prameny. Pozemek bude nezbytné také zasíťovat, tedy přivést na něj elektřinu a kanalizaci. Nutné bude vybudovat zázemí například v podobě toalet.

„Po dlouhé době, kdy jsme hledali soukromého partnera, se nám podařilo domluvit provozovatele kempu. Jsme přesvědčení, že v tomto druhu podnikání se nemá angažovat město, protože veřejná správa v tomto směru nebývá efektivní,“ pokračuje Papajanovský. Radnice tak zainvestuje jen ty části kempu, které budou trvale spojené se zemí, tedy rozvody energií, přístupovou komunikaci nebo toalety. Nájemce pak zajistí vše ostatní.

Provozovatelem českokamenického kempu by měl být Sven Czastka, který již deset let úspěšně provozuje oceňovaný děčínský kemp. Ten je dlouhodobě druhým nejoblíbenějším kempem v Ústeckém kraji a v celorepublikovém hodnocení je na 18. místě. Jako první plánuje spustit nové občerstvení na koupališti v České Kamenici, jehož areál by měl být upravený tak, aby se k novému stánku bylo možné dostat i jinak než z areálu koupaliště.

„Kemp bude záležitostí hlavně roku 2024. Chceme vše dobře naplánovat, architektonicky a projekčně zvládnout tak, aby se jednalo o velice moderní areál, který ale plně zapadne do terénu a vytvoří s ním symbiózu,“ přibližuje plány Czastka.

Po dokončení kempu by zde mohlo najít najednou místo až dvacet karavanů, vzniknout by zde mělo také několik bungalovů, které by měly být v provozu celoročně. „Rozhodně plánujeme příjemný, malý, oddechový a klidný kemp. Budeme nabízet také ubytování v plně zařízených stanech,“ dodává Sven Czastka, který by v kempu rád dělal i kulturní a sportovní akce.

Letos plánuje Kamenice investovat do úprav pozemku 700 tisíc korun, přívod kanalizace vyjde městskou kasu na 1,5 milionu. Dalších 1,8 milionu korun zaplatí krajská dotace určená na budování stellplatzů, dotace pomohou také s financováním stavby toalet nebo přístřešku pro turisty.

Slušné zázemí pro turisty

Na novou infrastrukturu se mohou těšit turisté také v Krásné Lípě, kde chystají stavbu stellplatzu jen několik minut chůze od náměstí. Vyrůst by měl v areálu fotbalového hřiště v těsném sousedství městského parku.

„Chceme nabídnout turistům slušné zázemí. Nyní se nám během sezóny stává, že na náměstí nebo před radnicí stojí i několik dní karavany, které kvůli svým rozměrům zabírají poměrně dost místa,“ vysvětluje krásnolipský starosta Jan Kolář, proč se město rozhodlo pro vybudování odstavného místa pro karavany.

Na místě by mělo být možné doplnit vodu, případně se zbavit odpadních vod. Stellplatz by měl vyjít na přibližně šest milionů korun, z toho by pět milionů měla pokrýt dotace určená pro obce v národních parcích. Stavět by se mělo začít během léta a ještě letos plánuje Krásná Lípa stání zprovoznit.