O tom, kdo by v čele Rumburka měl v polovině září stanout, zatím nechtějí členové koalice otevřeně mluvit. „Nějaká koaliční dohoda už existuje, ale kdo bude novým starostou, vám nebudu říkat. Do zářijového zastupitelstva je ještě hodně času. Nechci to zakřiknout. Připravujeme k podpisu koaliční dohodu, počty nám vychází,“ řekl místostarosta a lídr ODS Jiří Pimpara.

Zároveň ale téměř vyloučil, že by se 14. září posunul v žebříčku městských funkcí o stupínek výš. „To je až ta úplně poslední varianta, která by přicházela v úvahu. Myslím si, že na tuto eventualitu nebude muset dojít,“ doplnil Pimpara s tím, že nový starosta bude z řad současných koaličních zastupitelů.

Hledá se starosta do Rumburku. Stávající Lumír Kus rezignoval

Podle informací Deníku by se novým starostou měl stát zastupitel zvolený za ANO a ředitel rumburské střední zdravotnické školy a obchodní akademie Martin Hýbl. „Je to jedna z možností, která je nějakým způsobem ve hře a která by mohla projít. Hlasy máme, ale dokud to není prohlasované, je předčasné o tom mluvit,“ přiznal Deníku Hýbl. Že na jeho jméně panuje shoda, potvrdily Deníku také další zdroje z rumburského zastupitelstva.

Nová koalice bude slabší než ta stávající

Podle informací Deníku by ji měli opustit Severočeši, kteří byli kromě jiného nespokojení s naplňováním programového prohlášení. Přesto by i nové vedení města mělo mít dostatek 12 hlasů, tedy nejtěsnější většiny.

Novou koalici by měl podpořit Radek Andrš zvolený na kandidátce ANO. Kromě části ANO bude v nové koalici také ODS, Město Lidem a Rumburští patrioti. „Většiny jednoho hlasu se nebojím. V řadě měst funguje takto křehká koalice úspěšně po celé volební období. Nebudeme tak jediní. Odchod Severočechů mě mrzí, přesto máme většinu. Pokud bude koalice potvrzena na zastupitelstvu, chceme pracovat na problémech, které jsme si pojmenovali, a doufáme ve zlepšení,“ řekl lídr Rumburských patriotů Leoš Moravec.

Rumburk je bez starosty od 30. června

Před prázdninami rezignoval ze zdravotních důvodů Lumír Kus. V čele města stál přibližně čtyři a půl roku, poprvé byl starostou zvolen po volbách v roce 2018. I po rezignaci nadále zůstává v zastupitelstvu a bude součástí nové koalice.

Situace byla v Rumburku složitá už po loňských komunálních volbách. Hned po vyhlášení výsledků bylo zřejmé, že vítězné ANO není jednotné a rozdělí se do dvou frakcí. Jedna z nich, jejímž členem byl i bývalý starosta Kus, se pak dohodla s ODS, Městem Lidem, Severočechy a Rumburskými patrioty na sestavení koalice.