Oproti jiným městům, kde kavárny a bistra přibývají ve velkém, se v Děčíně drží na stabilním počtu. „Některé zmizely, jiné zase přibyly. Ale držíme se pořád na přibližně stejném číslu. Obecně nevnímám v Děčíně úbytek gastro provozů,“ přibližuje situaci kavárnice Jana Víchová, která v Děčíně provozuje kavárny Coffee and Books a Kafe na mapě. Právě kvůli proměně děčínské kavárenské mapy chystá aktualizované vydání Průvodce kavárenského povaleče. „Nová verze vyjde příští rok. Už dvakrát jsem jej chtěla zrestartovat. Jenže dvakrát do toho přišel covid a letos válka na Ukrajině,“ říká Jana Víchová s tím, že první vydání se osvědčilo. Využívali jej zejména turisté a cizinci. To ale i Děčíňáci, kteří díky brožurce objevili kavárny, které doposud neznali.

Jedním z nových podniků je i její Kafe na mapě, které otevřela na Labském nábřeží u nástupního místa na via ferratu. To má oproti Coffee and Books odlišný koncept. S ohledem na svou lokaci bylo po první vlně koronaviru v roce 2020 otevřeno jako sezónní. V prvních dvou letech tak do chodu Kafe na mapě více než výrazně zasáhla covidová pandemie. „Letos zažíváme první sezónu tak, jak jsme si představovali. Tedy od dubna do konce října,“ popisuje těžké začátky své druhé provozovny děčínská kavárnice.

Úspěch této kavárny záleží hodně na tom, zda se podaří nábřeží zklidnit. V současné podobě je totiž pro pěší návštěvníky velmi nepříjemné, ti jezdící auty zde nemají kde zaparkovat. „Chodit po nábřeží je opravdu ošklivý zážitek. Auta tam jezdí rychle. Když chci přejít silnici, nemám kde, protože u ferraty chybí přechod,“ má výtky k prostředí této ulice Jana Víchová s tím, že tím strádají všechny provozovny na nábřeží i lidé zde žijící. To, že se může ulice podél Labe obejít bez aut, ukázala loňská rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Místní podniky tuto ojedinělou situaci využily a uspořádaly zde několik víkendů s podtitulem Nábřeží žije.