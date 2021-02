Pro některé gastronomické provozy je to jediná cesta k přežití, státní kompenzace jim totiž nenahradí běžné tržby. Úspěšnou kampaň na HitHitu má za sebou také třeba teplická kavárna Café Schönau.

Kavárny, ale i restaurace se topí v problémech řadu měsíců. Až na krátkou předvánoční přestávku jsou uzavřené už téměř pět měsíců, od začátku října. Do řady z nich dávají jejich majitelé po celou dobu své vlastní peníze, někdy si musí i vzít úvěr. Peníze ale po dlouhém vynuceném uzavření docházejí, a tak se provozovatelé kaváren a restaurací obrací na své věrné návštěvníky. Děčínská kavárna Coffee and Books kvůli tenčícím se finančním možnostem spustila kampaň na serveru HitHit. „Nevidíme světlo na konci tunelu. I když máme otevřené okýnko, stejně vytváříme ztrátu, nestačí to na pokrytí fixních nákladů,“ vysvětluje majitelka kavárny Jana Víchová, proč se po delším váhání rozhodla pro crowdfundingovou kampaň.

Jako cílovou částku si Coffee and Books stanovila 170 tisíc korun, které by měly po odečtení provize pro HitHit pokrýt provoz v nejbližších třech měsících. Zájem stálých zákazníků ale už během prvních dní překonal očekávání Jany Víchové. Za pouhé tři dny totiž kavárně poslali 130 tisíc korun, do konce kampaně přitom zbývá ještě 40 dnů, během kterých musí dosáhnout cílové částky, aby peníze opravdu získala. Je velmi pravděpodobné, že se kavárně podaří tuto částku výrazně překročit.

„Všem dárcům hrozně moc děkujeme, je to pro nás v současné době velká vzpruha. Jen to potvrzuje, že zaměření kavárny na místní mělo smysl. Jsem strašně moc ráda i za reakce lidí,“ září děčínská kavárnice a dodává, že lidé suplují stát, který byl měl takovou podporu řešit.



Stát sice podporuje gastronomické provozy některými dotačními programy, tyto kompenzace ale ani zdaleka nestačí na pokrytí všech provozních nákladů. Například Coffee and Books dostala kromě úhrad mezd zaměstnanců, kteří jsou doma, náhrady v měsíčné průměrné výši 13,5 tisíce korun, což podle Víchové stačí pouze na zaplacení elektřiny. Navíc peníze chodí pozdě. Na další provozní výdaje si musela kavárna půjčit a nyní jí s nimi pomáhají i její příznivci.



Zkušenosti s takovými kampaněmi má už teplická kavárna Café Schönau, která uspořádala už tři sbírky. Jednu na jaře, jednu na podzim a jednu v zimě. Díky sbírkám získala nový druh zákazníků. „V kampani nás buď podpoří stálí zákazníci, nebo lidé, kteří si na HitHitu hledají projekty, které by podpořili. Ti si pak nevybírají odměnu v podobě konzumace u nás, ale třeba v podobě kávy,“ popisuje své zkušenosti Lenka Němcová ze Schönau. Té pomohla podpora fanoušků přežít a vyrovnat cashflow. „Musíme ale hodně počítat, abychom se nedostali do finančních problémů později. Doufáme, že už nebudeme muset další kampaň spouštět a budeme moci otevřít,“ dodává Němcová.