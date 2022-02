Dlouhých 11 let trvalo, než soudy v roce 2009 definitivně osvobodily aktéry kauzy Skloexport. Začala se psát v Liberci v druhé polovině 90. let a vedle herečky a ústecké rodačky Reginy Rázlové do ní byl nespravedlivě zapleten i její syn Lukáš Rázl. „Vlastníci se rozhádali mezi sebou a jedna skupina se pokusila tu druhou vytlačit i za pomocí policie, trestních oznámení a zfalšovaných znaleckých posudků,“ vzpomíná L. Rázl, který dnes farmaří na Chomutovsku.

S jakou vizí vznikl Skloexport?

Počátkem 90. let představovalo české sklářství sice slavnou, ale upadající výrobu křišťálu. Kromě něj tvořila sklářství ale i celá řada progresivních technických výrob jako skleněné vlákno, sklokeramické desky, automotiv a další. Cílem Skloexportu bylo to celé sjednotit, zmodernizovat a stát se na světových trzích rozhodujícím hráčem. Byl to velký projekt, který se bohužel pro české skláře nepodařilo uskutečnit.

Zdroj: DeníkV čem byl podle vás problém?

Projekt spočíval ve vytvoření holdingu, který by propojil sklářské výrobní a obchodní firmy do jednoho celku. To bylo nesmírně drahé. Řešením byl vstup českých a zahraničních bank jako akcionářů do holdingu. Za to měly zaplatit asi 6,5 miliardy korun. Z těchto peněz se měly uhradit nákupy jednotlivých skláren i jejich modernizace. Bohužel v okamžiku, kdy se objevily „na stole“ peníze od bank, mnozí zapomněli, na co jsou určené. A začala o ně rvačka.

A její součástí bylo i následující trestní řízení?

Jednoznačně. Vlastníci Skloexportu se rozhádali mezi sebou a jedna skupina se pokusila tu druhou vytlačit z projektu. Mimo jiné i za pomocí policie, trestních oznámení a zfalšovaných znaleckých posudků. Bylo to velmi drsné.

Za pád Skloexportu nikdo nepykal. Rázlovy po dlouhém procesu zprostili viny

Jak dlouho to trvalo?

Dohromady jedenáct let. Na konci se mně ministerstvo spravedlnosti omluvilo za nedůvodné a nezákonné stíhání. Dokonce mi zaplatili i odškodné.

Tvrdíte, že za vyvoláním kauzy stáli konkrétní lidé z jedné skupiny kolem Skloexportu. Jak dopadli ti?

Po 11 letech našich soudů bylo vše promlčeno. Do té doby to nikoho ze zodpovědných orgánů nezajímalo.

Jak trestní řízení poznamenalo vaši rodinu a další lidi?

Moji maminku to stálo zdraví. Spoustu mých kolegů si kvůli mediální štvanici nespravedlivě prožilo těžká léta. Ale nejhůře se to vše podepsalo na českém sklářství, které ztratilo své místo na světových trzích. Mnoho lidí přišlo o práci, kterou milovali a fantasticky uměli. Je to nenahraditelná, nevratná ztráta.

Máte vztah k Ústí, kde žila jako malá vaše matka?

Ústí je u nás v rodině srdcová záležitost. Hájenka na Zlaté stezce, kde se kdysi moje maminka narodila, stále stojí. Ale mojí opravdovou láskou je České středohoří a Krušné hory.