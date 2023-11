Přibližně polovinu tohoto rozdílu měla znamenat nižší cena za dlažbu. Do konečné nabídkové ceny se přitom podle svědků v pondělí vypovídajících před děčínským okresním soudem promítá více faktorů. „Ta první kalkulace je hodně nafouknutá. Posléze se hledají možné úspory, i proto, že je konkurence ve stavebním odvětví velká. Po zpracování kalkulace jde nabídka do naší cenové komise, která pak zpravidla cenu snižuje. Jiná cesta kvůli konkurenci prostě není,“ odpověděl na dotaz státního zástupce Lukáše Otipky jeden z kalkulantů, kteří cenovou nabídku připravovali, s tím, že je i takové snížení běžné.

Podle jeho slov bylo možné odebrat na základě zadávací dokumentace dlažbu jen od jednoho dodavatele, což považuje za nezákonné. „Do hry vstupuje například to, zda chce firma daný trh získat nebo předvést novou technologii. To už je pravomoc manažerů provozní jednotky nebo oblasti, aby cenu upravili. Následně dají pokyn kalkulantovi, který závěry cenové komise zapracuje. Teprve pak vzniká nabídka, která se předloží do soutěže,“ popsal princip tvoření cen další svědek, v době přípravy zakázky na revitalizaci Podmokel vedoucí útvaru kalkulantů.

Podle jeho slov je těžké říct, jak se běžně spočítaná cena snižuje. Vstupuje do toho výše zisku nebo očekávaná inflace, běžně to bývá okolo deseti procent. „Může to být i devatenáct procent,“ řekl bývalý vedoucí úseku.Rozdíly mezi cenou v obou fázích zpracování nabídky může ovlivnit i rychlost, s jakou je potřeba se do soutěže přihlásit. Potřeba je poskládat i cenové nabídky od všech dodavatelů zapojených do konkrétní zakázky. „Většina firem není schopna v tom požadovaném čase dát nabídku, případně ty firmy spekulují na to, že je to fáze jen předběžné nabídky a trochu vás odbudou. Takže my sázíme na to, že ve fázi realizace jsme schopni dosáhnout na lepší nabídky od dodavatelů materiálů nebo subdodavatelů,“ vypověděl bývalý vedoucí kalkulantů. Tak tomu mělo být i u revitalizace Podmokel.

Postupem času se celá akce z pohledu Strabagu propadla do ztráty, částečně i proto, že stavební firma musela některé části kvůli špatnému provedení předělávat. Včetně dlažby, která byla položena v rozporu s projektovou dokumentací. „Spekulace ke snížení ceny dlažby nebyla nijak smluvně zajištěna. Na základě uvedené skutečnosti měla stavba minimální šanci na dosažení kladného výsledku,“ citoval státní zástupce Lukáš Otipka z kontrolní zprávy samotné firmy Strabag.

Že není všechno se zakázkou v pořádku tušilo podle svědkyně, která ve Strabagu pracovala jako ekonomka provozní jednotky, několik lidé pohybujících se kolem stavby. „Fakturované materiály a výrobky nekorespondovaly se smluvní dokumentací. Bylo to poměrně diskutované téma, mezi stavbyvedoucími kvůli tomu byly značné obavy, nervozita, strach. Stavbyvedoucí říkal, že musí podepisovat něco, o čem ví, že to nesouhlasí se skutečností,“ řekla před soudem bývalá ekonomka Strabagu s tím, že projekt revitalizace Podmokel byl z těch, které měla na starosti, jediným, na kterém k podobným záměnám docházelo. Sama odešla z firmy proto, že tam nebyla příjemná atmosféra a dotýkalo se to jejích hodnot.

V první větvi před soudem stanul tehdejší stavbyvedoucí a stavební dozor. Sto tisíc korun má jako pokutu zaplatit bývalý stavbyvedoucí Jiří Čermák. Tomu původně hrozil podmíněný trest, ale pomohly mu výpovědi během soudního řízení, které rozkryly další větve komplikované kauzy. Čtyřicet tisíc korun má zaplatit stavební dozor Vladislav Vlasák.

Soud stavbyvedoucího uznal vinného z podvodu. Soudkyně ale upozornila na to, že mu nebylo kladeno za vinu, že by rozhodl o tom, z čeho a jak se bude stavět. Věděl však, že se nestaví podle projektu, a přesto dával k fakturaci podklady, jako by se podle projektu stavělo. Hájil se tím, že konal podle pokynů svých nadřízených a rozpory se následně vyúčtují s městem.

Stavební dozor Vlasák, který na rozdíl od Čermáka přiznal vinu, byl odsouzen za porušení povinností při správě cizího majetku.Ve věci podvodu byla odsouzena také samotná stavební firma Strabag, která uzavřela se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Tím se tak stavební gigant přiznal k podvodu a musel zaplatit pokutu 1,5 milionu korun a na své náklady zveřejnit rozsudek.

