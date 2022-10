Soutěž Děčín vyhlásil ve dvou kategoriích, návrhy je možné posílat buď jako repliky, nebo jako volnou tvorbu. Přesné repliky ale dnes není možné vyrobit, nedochovala se totiž původní dokumentace ze stavby kašny. Při jejich navrhování tak bude možné vycházet jen z několika historických fotografií kašny stojící na místě, které původně patřilo loretánské kapli. „Proto město Děčín přistoupilo k vyhlášení soutěže. Podmínkou památkářů a komise u volné tvorby je, aby sochy odpovídaly velikostně a proporčně, ale není určeno, z jakého materiálu by měly být,“ řekl náměstek primátora Tomáš Brčák.

I u volné tvorby se ale musí autoři návrhů držet legendy o Loubském prameni, která byla zobrazena na původních bronzových sochách. Ty na vrcholku secesní kašny vydržely jen do roku 1942, kdy byly zrekvírovány pro válečné účely. V roce 1982 sochy nahradil kamenný květ, který ale musel být v roce 2007 sejmut, protože byl značně zvětralý a hrozilo jeho zřícení.

Návrhy nové sochařské výzdoby je možné posílat na děčínskou radnici do konce ledna příštího roku. „Vítězný projekt bude vybírat komise složená z členů navržených Českou komorou architektů, zástupců města a historika umění,“ upřesnil mluvčí magistrátu Luděk Stínil.

Nejprve stabilizace

Rekonstrukci 115 let staré kašny město rozdělilo do tří etap, které dohromady mohou stát až deset milionů. První část obnovy nejznámější kašny ve městě začala před několika týdny. Vodní prvek byl v havarijním stavu, a proto jej bylo nutné nejprve staticky zajistit. To vyjde Děčín na přibližně pět milionů korun včetně daně.

„První etapa, která probíhá i díky získaní dotace z Ústeckého kraje na obnovu kulturní památky, se věnuje stabilizaci kašny tak, aby byl výrazně eliminován negativní vliv dopravy a otřesů z ní. Vybuduje se železobetonový věnec se základovou deskou, na kterou se opět přeskládá původní kamenné schodiště,“ popsal náměstek Brčák. Následovat budou restaurátorské práce a poslední etapou náročné rekonstrukce bude právě výběr a osazení nových soch na vrchol kašny.

Na to, jak odborná firma postupně rozebírá schodiště, buduje železobetonový věnec, který má zpevnit celou kašnu, nebo na následné skládání zpět se mohou podívat lidé přímo na náměstí skrz ohrazení. Případně na webových kamerách magistrátu. Samotný průběh celkové rekonstrukce je znázorněn také na několika plachtách rozvěšených po hrazení okolo kašny.

Zakletá v prameni

Uprostřed dnešního Masarykova náměstí stála od druhé poloviny 17. století až do roku 1885 loretánská kaple. Místo ní pak Rudolf Weyr vystavěl v roce 1907 secesní kašnu ve tvaru žulové pravoúhlé nádrže, z níž vyrůstá pískovcový skalnatý terén s centrálním dříkem v podobě pařezů a větví z unterbergského mramoru, který nese okrouhlou mísu. Původně ji zdobilo šest bronzových figurálních plastik - dřevorubce, jeho dcery, spícího trpaslíka, dvou krkavců a na vrcholu Labské víly. Plastiky ztvárňovaly pověst o vysvobození dívky, dcery děčínského dřevorubce, zakleté do pramene v Loubské rokli.