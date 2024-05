Několik let by přitom mohla kasino provozovat i proti nesouhlasu místních. Stačila by jí k tomu licence od ministerstva financí. Obec by následně musela vydat souhlas s provozováním kasina, protože by ještě neměla platnou vyhlášku regulující hazard. S ohledem na časovou omezenost licence by se ale pravděpodobně firmě CEC Praha investované peníze nevrátily.

Kdy by mohly Dobkovice novou vyhlášku zakazující provozování hazardu přijmout, zatím není jasné. Starosta Michal Faltus, který se za vybudování kasina opakovaně postavil, na dotazy Deníku ani přes urgenci do uzávěrky tohoto článku neodpověděl. Zpravidla se ale jedná o proces trvající několik měsíců. A to i přesto, že se jedná o poměrně jednoduchou vyhlášku, například v Děčíně se celá vešla na jednu stranu A4. Do schvalovacího procesu totiž vstupuje ministerstvo vnitra, které musí vyhlášku posoudit. Navíc na malých obcích se zastupitelé schází velmi často jen v zákonném limitu, tedy jednou za tři měsíce. „Prozatím jsme se s panem starostou o tom, kdy by bylo možné vyhlášku přijmout, nebavili. Předpokládám, že se o tom budeme bavit na červnovém zastupitelstvu. Pokud to nebude na programu, budu se na to ptát v diskuzi občanů,“ řekla jedna z organizátorek petice za referendum Lenka Horanská.

Obec si slibovala od kasina vylepšení rozpočtu, ročně do něj mělo přibýt okolo tří milionů korun z hazardní daně, dalšího půlmilionu slibovala firma věnovat nad rámec svých povinností. Oproti tomu odpůrci měli obavy o bezpečnost v obci, kasino mělo být nedaleko školy a měly kolem něj chodit děti. Právě druhý pohled na zřízení kasina nakonec v referendu převážil.

Na tomto místě mělo vzniknout kasino. Video z ledna 2024:

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

Bohůnek poděkoval nejen vedení Dobkovic a podporovatelům kasina, ale i jeho odpůrcům. „Díky patří i odpůrcům našeho projektu, Vaše rozhodnutí plně respektujeme, každý má právo na svůj názor. A v neposlední řadě děkujeme i těm, co zaujali neutrální stanovisko. Bylo fajn vás některé poznat osobně a sdílet společně naši cestu pro lepší Dobkovice,“ napsal v prohlášení manažer firmy provozující kasina.

Právě odlišný pohled na to, co znamená lepší cesta pro Dobkovice, vedl na začátku letošního roku k velké vlně nevole s rozhodnutím zastupitelstva. To souhlasilo s umístěním kasina, na pozvánce na jednání zastupitelstva to ale vedení obce neuvedlo. Jedním z bodů jednání mělo být umístění provozovny společnosti CEC Praha bez specifikace druhu podnikání. V lednu tak vznikla petice proti kasinu, kterou podepsalo téměř 270 lidí. Tedy více, než kolik jich dorazilo k posledním komunálním volbám.