Počet covid pozitivních na Děčínsku za poslední týden prudce vzrostl. Několikanásobně kvůli tomu stoupla kapacita míst, kde zdravotníci odebírají vzorky na covidové testy.

Během pouhého týdne vzrostl počet nakažených lidí na Děčínsku na téměř dvojnásobek, přibyla stovka nových pacientů. Podle krajské hygieničky Lenky Šimůnkové je nyní těžké předvídat, nakolik bude zvýšení kapacity odběrových míst stačit.

„Kapacita odběrových míst sice roste, ale zároveň roste počet lidí, kteří potřebují vyšetřit. Roste i počet samoplátců. Odběrová místa jsou krůček pozadu, ale stále to není tak, že by se systém hroutil,“ uvedla šéfka krajské hygienické stanice. Ona sama přitom má zkušenost s čekací dobou. Tento týden totiž sama skončila v karanténě, přišla totiž do kontaktu s nakaženou osobou. V pátek 18. září se objednávala do Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem na testy, první volný termín zde měli až příští týden v úterý 22. září.

Krajská zdravotní ještě nedávno odebírala v děčínské nemocnici stěry pouze dva dny v týdnu. Od pondělí to už bude denně od 8 do 16 hodin, každý den zvládnou přibližně stovku odběrů. Jejich kapacita se v tomto zdravotnickém zařízení zvýšila na dvojnásobek. V Děčíně se potřeba odběrů výrazně zvedla po odeslání čtyř školek do karantény, kdy bylo potřeba najednou otestovat přes 200 lidí. Ti museli na volný termín čekat i týden.

Nově začala odebírat vzorky Lužická nemocnice v Rumburku, tuto službu umožňuje pouze pacientům indikovaným hygieniky. Mohou přijít do pavilonu I u bazénu denně od 8 do 10 hodin. Stejně jako na ostatních místech je dobré se předem ohlásit.

„Denně odebereme okolo padesáti vzorků, ještě máme určitě rezervy. Všechno funguje díky bezproblémové domluvě se Zdravotním ústavem, který dělá samotné testy, a hygienickou stanicí,“ uvedla hlavní sestra rumburské nemocnice Andrea Prchalová s tím, že k částečně volným kapacitám do Rumburka jezdí i pacienti z Ústí nad Labem nebo až z více než sto kilometrů vzdáleného Mostu.

Z Děčínska lidé často míří také naopak do Ústí nad Labem, kde kromě nemocnice a Zdravotního ústavu odebírají vzorky také v jedné soukromé laboratoři.

S prudkým nárůstem pozitivně testovaných pacientů výrazně roste potřeba trasování jejich kontaktů. Těch může být až několik desítek. Jen za poslední týden tak museli hygienici na Děčínsku oslovit až několik tisíc lidí, kteří s infikovanými přišli do styku. To je mimo možnosti stávajících hygienických stanic, které proto plánují oslovit dobrovolníky.

„Preferujeme studenty zdravotnických oborů, ať již přímo mediků, nebo i jiných škol. Případně jiné zdravotníky,“ uvedla Šimůnková s tím, že jednání se školami hygienu teprve čeká. Na Děčínsku by tak hygienická stanice mohla do trasování zapojit například dospělé studenty dvou středních zdravotnických škol a jedné vyšší odborné školy. Zapojit by se mohlo až deset pomocníků. Na tyto lidi mají hygienici od ministerstva zdravotnictví přislíbené peníze navíc, koupit bude potřeba také další počítače a další vybavení, jako jsou sluchátka.