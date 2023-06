Hasiči mnohdy, obzvlášť pokud jedou v jejich vlastním městě, míří k zásahu po paměti, bez map. Nejkratší nebo nejrychlejší cestu mají mnohokrát najetou. Stačí ale, aby v divadle bylo představení s oblíbeným hercem a jejich zkušenosti jsou jim k ničemu. Jako se to stalo varnsdorfským hasičům minulý týden, kdy jeli ke dvěma sraženým dětem. Zároveň byl již ve vzduchu také záchranářský vrtulník. „Tentokrát to naštěstí dopadlo relativně dobře. Příště to ale tak být nemusí, to nikdy nevíte, kdy náš pozdní příjezd zapříčiněný neprůjezdností ulic bude někoho stát život,“ říká místostarosta Varnsdorfu a zároveň velitel hasičů Jiří Sucharda. Přímo před divadlem přitom parkovali i lidé, kteří podle místostarosty bydlí jen několik ulic od kulturního stánku.