/FOTO/ Kamion zablokoval dopravu v Kamenické ulici na několik hodin.

Kamion se nevešel pod viadukt na Kamenické ulici. | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

Na několik hodin zablokoval v pondělí 21. září po poledni kamion jednu z nejvytíženějších ulici v Děčíně. Pod mostem v Kamenické ulici totiž řidič nákladního automobilu neodhadl výšku svého kamionu a zasekl se pod železničním mostem, podobné problémy se na tomto místě opakují pravidelně. Do vyproštění kamionu odkláněli policisté dopravu přes Nový most, to platilo také pro autobusy, které tak nabíraly mírné zpoždění.