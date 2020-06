Informovala o tom mluvčí policie Veronika Hyšplerová. „Jedná se pravděpodobně namísto deklarovaného plastového odpadu o odpad komunální. Policisté kamion v Terezíně odstavili a případ předali k dalšímu šetření celní správě,“ uvedla Hyšplerová.

Mluvčí ústeckého celního úřadu Jiří Nejedlý doplnil, že přizvaní inspektoři z České inspekce životního prostředí potvrdili, že se opravdu jedná o komunální odpad.

"Při kontrole nákladu bylo zjištěno, že náklad neodpovídá zboží deklarovanému v dokladech. Náklad 37 slisovaných balíků o hmotnosti přibližně 23 tun se skládal z plastů, papíru, textilií, hliníkových obalů od nápojů. Jiné složky než plasty tvořily 40 procent nákladu. Náklad komunálního odpadu silně zapáchal," popsal Nejedlý s tím, že kamion s nákladem doprovodili celníci do Ústí nad Labem. Tam zůstane pod celním dohledem do rozhodnutí ministerstva životního prostředí. Poté by měl putovat zpět do země původu.

K podobným případům došlo během také na Chomutovsku, kde celníci u Hory Svatého Šebestiána odhalili dvě nelegální přepravy odpadů. Oba kamiony s bezmála 48 tunami odpadu směřovaly na území ČR z Německa.