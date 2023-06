„Připravili jsme projekt na komplexní obnovu. V rámci první etapy zastavíme zatékání do hrobky, které ji značně poškozuje. Obnoví se původní jílová izolace a drenáže. Zároveň jsou naplánované základní restaurátorské práce,“ přibližuje začátek obnovy historické stavby starosta České Kamenice Jan Papajanovský s tím, že první část rekonstrukce potrvá nejméně rok. Kromě jiného je nezbytné, aby stavba řádně vyschla. Co dál se bude dělat?

Opatrně prosévat i prach nebo zbytky sutě, aby na skládce neskončilo nic, co by mohlo pomoci při rekonstrukci hrobky. Podařilo se tak najít například úlomky vitrážních skel nebo poválečnou minci. A následně trpělivě čekat, až ze stavby zmizí vlhkost. Restaurátoři se do opravy hrobky rodiny Preidlů pustili tento týden.

Jen první etapa bude stát přibližně tři miliony korun, z toho zhruba 1,7 milionu uhradí dotace na obnovu kulturních památek od Ústeckého kraje.Ve druhé etapě počítá město například s obnovou kamenného obložení, doplněním schodiště do krypty a jeho osazení zábradlím. Do poslední etapy by pak radnice chtěla zařadit obnovu výmaleb a vnitřního vybavení. Celá rekonstrukce by měla zabrat přibližně dva a půl roku. Po jejím skončení by měla být zpřístupněna veřejnosti v rámci městského prohlídkového okruhu, který zahrnuje také například sousední poutní kapli Panny Marie.

Podle restaurátorky Ivany Havlíčkové je památka, ve které v současné době již nejsou žádné ostatky, v havarijním stavu. Zvenku sice na první pohled vypadá jako udržovaná stavba, při pohledu do interiéru je ale jasné, že její oprava přichází právě včas. Ze zdí jsou opadané štuky, výmalba je značně poničená a místy se zcela z vlhkých zdí oloupala. Poškozené je také mramorové obložení. „Naším úkolem je nyní toho co nejvíce zachránit a hrobku stabilizovat,“ říká Havlíčková.

Kromě jiného bude potřeba opravit chrliče, které, místo aby vodu odváděly, ji zadržují a ta pak teče do hrobky. Během oprav spolupracují restaurátoři také s Archeologickým ústavem, aby hrobka byla pokud možno v co nejvíce původním stavu. Například již nyní je jasné, že bude nutné z krypty odstranit poměrně značné množství cementů, které zabraňují odtoku vody a z krypty tak dělají jednu velkou vanu.

Co ale není jasné je původní podoba interiérů. Radnice totiž ani přes usilovné pátrání nemá k dispozici žádnou fotografii, podle které by restaurátoři mohli obnovit vnitřní výzdobu. Vycházet mohou jen ze šablonové výmalby hrobky. „Rozhodně to nevzdáváme a budeme pátrat dál. Věřím tomu, že by mohl být nafocený například poslední pohřeb před válkou,“ dodává Havlíčková.

Osud Franze Preidla, který byl i kamenickým starostou, je spojen především s Rabštejnským údolím, kde vybudoval své textilní impérium a jehož jméno si dal i do názvu firmy. Vydělané peníze ale nevyužíval jen k růstu své společnosti. Přímo v Kamenici postavil za 30 tisíc zlatých chudobinec, škola v rodné Lísce jej vyšla na deset tisíc. Více než 60 tisíc pak věnoval na obnovu Mariánské kaple. Pro představu – v roce 1883 bylo možné koupit za 20 zlatých metrák mouky.