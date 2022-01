Od Nového roku musí lidé z České Kamenice počítat s omezením množství objemného odpadu, které mohou bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře. Limit radnice nastavila na 400 kilogramů na domácnost, za každou další tunu zaplatí 3 tisíce korun, přičemž se odpad počítá na kila.

Sběrný dvůr. Ilustrační foto. | Foto: archív Deníku

„Provoz sběrného dvora se městu v posledních dvou letech výrazně prodražil. Náklady pouze na dvůr ve výši bezmála 3 miliony korun přesahují to, co se vybere na poplatcích za komunální odpad v celém městě a mělo by pokrývat i náklady na svoz běžného komunálního a tříděného odpadu,“ vysvětlil starosta České Kamenice Jan Papajanovský.