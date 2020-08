/FOTO/ Slavný vědec zmizel a jediné, co po něm zůstalo, je jeho asistent a zamčená kancelář. Ta skrývá tajemství, jejichž včasné odhalení může zachránit lidstvo. Tak začíná příběh nejnovější únikové hry, kterou otevřeli v České Kamenici. Zkáza severu, jak se hra jmenuje, je jednou z prvních, která vznikla zásluhou iniciativy místní samosprávy.

V České Kamenici otevřeli novou únikovou hru. | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

Únikové hry jsou v posledních letech velmi oblíbené. Na jejich fanoušky čekají v českokamenickém kulturním domě čtyři místnosti, ve kterých je 21 rébusů. Do jejich řešení se mohou pustit děti od deseti let. Na vyřešení záhady mají přesně hodinu. „Samotné vymyšlení trvalo několik týdnů. Během stavby hry ale zjistíte, že původní řešení není hratelné nebo to nedává smysl. a tak jej musíte upravit,“ přiblížil vznik jeden ze dvojice autorů Jindřich Švihnos. Ten očekává, že nejlepší týmy by všechny úkoly mohly zvládnout za 45 minut. Pokud by to stihly výrazně rychleji, byl by zklamaný, protože by hra byla příliš jednoduchá.