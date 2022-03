Jedním z bodů dubnového jednání zastupitelstva v České Kamenici bude také projednání nové vyhlášky o rušení nočního klidu.

Radnice nyní vyzvala pořadatelé akcí, kteří by chtěli být zahrnuti do výjimky, aby se obrátili se svou žádostí na úřad. Zákon několik posledních let totiž vyžaduje, aby akce, na které se výjimka z omezení nočního klidu vztahuje, byly jmenovitě včetně termínu a času, o který bude noční čas zkrácen, ve vyhlášce uvedené. Města a obce tak musí při každé změně projednat novou vyhlášku, což je poměrně zdlouhavý proces.