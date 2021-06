Zoopark Chomutov

Zoopark ChomutovZdroj: Zoopark Chomutov

Z Jirkova můžete zavítat do sousedního Chomutova. Hned vedle už zmíněného Kamencového jezera najdete Zoopark Chomutov. Rozlohou největší zoologickou zahradu v České republice. Pěkný areál plný zajímavých zvířat, expozic a dalších atrakcí určitě za návštěvu stojí. A navíc vás na velké části před slunečním žárem skryje zeleň. S sebou můžete vzít i pejska, pokud bude na vodítku. Pokladny jsou v létě otevřeny denně od 9 do 18 hodin. Zůstat ale můžete až do setmění a pak areál opustit jednosměrnými turnikety.