Cena inteligentního dopravního systému se může vyšplhat až na 8 milionů korun.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Zná to pravděpodobně každý řidič jezdící po Děčíně v čase dopravní špičky. Nekonečné objíždění centra města a hledání místa, kam může odstavit své auto. To by mělo brzy díky moderním technologiím skončit. Zastupitelstvo na svém posledním jednání odsouhlasilo podporu jejich zavedení do dopravy. Součástí chystaného inteligentního dopravního systému bude navádění na nejbližší volné parkoviště nebo kontinuální sledování hustoty dopravy.