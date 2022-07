Krátce poté, co město zveřejnilo informaci o kácení přibližně 25 vzrostlých lip, se ozvalo několik lidí, kteří s kácením nesouhlasili. „Čtyřicetiletá lipová alej není vyžilá, jak píší místní úředníci, je to víc jak 20 stromů, které kvetou, voní, stíní, tvoří zázemí ptákům a hmyzu a myslím, že by se spíš měli starat o to, aby tam ta alej prosperovala dalších 100 let,“ uvelda Lenka Burešová Rýdlová. Na sociálních sítích jí pak dalo zapravdu několik dalších lidí.