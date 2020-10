I letos dorazila k volbám řada prvovoličů. Jednou z nich je také studentka gymnázia Kristýna Kolářová z Krásné Lípy.

Kristýna Kolářová z Krásné Lípy | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

„Bylo úplně jasné, že půjdu volit. Společenské dění sleduji delší dobu a je to pro mne důležité. Chci jednou číst noviny a nestydět se za to, co se děje,“ uvedla Kolářová. K účasti ke krajským volbám ji vedlo kromě jiného to, že navštěvuje školu zřizovanou krajem. V případě senátních voleb pak chtěla dát najevo, že si nemyslí, na rozdíl od řady jejích vrstevníků, že je druhá komora zbytečná.