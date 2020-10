/FOTO/ Úderem 14. hodiny se v pátek 2. října otevřelo na Děčínsku 151 volebních místností, svůj hlas v nich může odevzdat přes 100 tisíc voličů. Ti si budou kromě nového krajského zastupitelstva letos vybírat svého zástupce v Senátu.

Krajské volby začaly v pátek 2. října v Děčíně. U některých místností se tvořily fronty. | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

Letošní volby jsou mimořádné především kvůli epidemiologickým nařízením. První voliči, kteří jsou v karanténě nebo izolaci, již odvolili ve středu u drive in stanu u děčínské knihovny. Svůj hlas přijelo odevzdat zvláštní volební komisi 22 lidí. Další lidé v izolaci nebo karanténě mohou hlasovat do přenosných schránek u zvláštní volební komise. O její návštěvu ale museli požádat nejpozději do čtvrtečního večera (1. října).