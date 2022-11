Sedláčkovi jezdí z Mlýnů pravidelně do České Kamenice za nákupy nebo k lékaři. Do léta jejich zpáteční cesta měla deset až dvanáct kilometrů, přes zimu musí počítat s tím, že ujedou okolo třiceti kilometrů. Místo do České Kamenice tak budou jezdit spíše do Nového Boru. Přes něj totiž povede objížďka uzavřené silnice z Kytlic do České Kamenice.

„Komplikuje nám to život, protože skoro každý se tu spoléhá na auto. Zrovna v pondělí jsme byli u lékaře, tak jsem tu cestu měřil. A je to třicet kilometrů, normálně je to tak dvanáct,“ popisuje Emil Sedláček s tím, že je to hodně znát. Zároveň si neumí přes zimu představit provoz přes Křížový buk nebo Chřibskou. „Pokud by rozhodující orgány byly z Mlýnů nebo Kytlic, tak by to možná neřešily úplným uzavřením. Naopak by se snažily tu silnici po nějakých základních pracích na sanaci zprůjezdnit,“ dodává bývalý letitý kronikář Kytlic.

Kytlice chystají kvůli zavřené silnici žalobu na Správu a údržbu silnic

Na problémy s uzavřenou silnicí si stěžuje také Přemysl Chlad z Kytlic. „Pro nás Kytličáky je to velký problém, protože když napadne sníh nebo je ledovka, jsme odříznutí od České Kamenice. Museli bychom přes Nový Bor nebo přes Šébr, který je v zimě také těžko sjízdný,“ říká Chlad s tím, že by byl rád, kdyby se silnice údolím řeky Kamenice co nejdříve otevřela.

Nekomunikace

Podle starostky Kytlic Moniky Hladíkové Správa a údržba silnici s obcí téměř nekomunikuje. Výjimkou byly žádosti o vyjádření k objížďkám. „Vůbec nám neřekli, že to budou zavírat. Poslední návrh přes Prácheň a Nový Bor je pro nás nepřijatelný. Ale vyjádření nesouhlasu je tak všechno, co s tím můžeme udělat,“ říká rozhořčeně starostka. I nedostatek komunikace je jedním z důvodů, proč se obec minulý týden rozhodla podat předžalobní výzvu, ve které bude požadovat co nejrychlejší zprůjezdnění silnice. „V pondělí jsem podávala dotaz, zda se může solit směrem na Polevsko, zda je stále platná výjimka,“ dodává Hladíková a obává se zimy, která do Kytlic může dorazit každým dnem. V minulosti sněžilo v této obci v Lužických horách i v polovině října. Podle Správy a údržby silnic bude celá objížďka chemicky ošetřená.

Dle vyjádření mluvčí krajského úřadu Magdalény Fraňkové je skalní blok nad silnicí v havarijním stavu, vyhodnotil jej tak geotechnický posudek. Ten ale v Kytlicích zatím neviděli. „Zásah bude vzhledem k terénu technicky a finančně náročný, v průběhu uplynulé doby sice byla vyvíjena snaha nalézt operativní řešení formou odstřelu nejrizikovějších skalních bloků, nicméně potenciální uchazeč po detailním vyhodnocení situace od nabídky odstoupil,“ uvedla mluvčí krajského úřadu.