Na umístění kontaktního centra pro drogově závislé si stěžují především rodiče dětí docházejících do domu dětí a mládeže na Teplické ulici. „Přes zimu to tak hrozné není. Nejhorší je to ale v létě, kdy nám klienti centra posedávají na schodech do domu, často si zde na naší zahradě i aplikují drogy. Naštěstí máme s Káčkem domluvu, že po nich chodí uklízet injekce,“ popisuje současnou situaci ředitelka DDM Světluše Hochwalderová. Branka do zahrady domu dětí a mládeže je přitom otevřená po celé odpoledne až do osmé hodiny večer, kdy končí poslední kroužky.

K-centrum tak čeká s největší pravděpodobností další stěhování, už několikáté v jeho historii. V minulosti sídlilo například na Husově náměstí nebo v Dlouhé jízdě. Problém je ale v tom, že město nemá žádný vhodný dům, kam by jej mohlo přestěhovat. „Budeme hledat objekt ke koupi a rekonstrukci, na které je možné využít vhodné dotační tituly. K-centrum je ale možné umístit pouze do objektu, který bude splňovat odborné standardy pro poskytování adiktologických služeb,“ vysvětluje náměstkyně primátora pro sociální věci Anna Lehká.

Kam by se mohlo K-centrum přestěhovat, tak není jasné. Zřejmé je pouze to, že se nebude stěhovat do žádné z okrajových částí nebo do prostoru východního nádraží. Aby bylo co nejefektivnější, musí být blízko svým klientům, kteří jsou právě ve středu města. Při jeho přesunu do okrajových čtvrtí by hrozilo, že do něj přestanou klienti chodit. V centru je navíc snadno dostupné i pro klienty z jiných obcí.

Děčínské K-centrum se stará o více než 400 klientů, kteří buď docházejí přímo do jeho sídla, nebo s nimi spolupracují terénní pracovníci. Ročně jim vymění téměř 110 tisíc injekčních stříkaček, které by jinak pravděpodobně skončily v ulicích města. „V žádném případě o zrušení K-centra neuvažujeme, je velmi potřebné,“ ujišťuje Lehká. Službu v současné době zajišťuje městské Centrum sociálních služeb. Radnice její poskytování nechce převést na jinou organizaci, ztratilo by totiž kontrolu nad kvalitou i umístěním.

„Finanční prostředky na fungování centra jsou větší měrou zajišťovány z ministerstva práce a Ústeckého kraje. Za rok 2020 celkové náklady na provoz centra dosahovaly 2,4 milionu korun, na terénní služby pak bylo vydáno 3,2 milionu korun,“ uvádí mluvčí magistrátu Luděk Stínil s tím, že se na fungování centra město podílí asi 36 procenty, terénní služby spolufinancuje přibližně 16 procenty.