Dosluhující náměstek hejtmana pro školství Petr Šmíd z Varnsdorfu zřejmě neunesl prohru v nedávných krajských volbách a nevybíravě se opřel do svých odpůrců. Na sociálních sítích jim nadával do blbečků a nul.

Šmíd byl před čtyřmi lety zvolen na kandidátce SPD-SPO, letos se snažil uspět v barvách Trikolóry, ještě dříve reprezentoval ČSSD. Tentokrát ale volebním sítem neprošel a jeho strana se do krajského zastupitelstva nedostala. Krátce po volbách zveřejnil ve facebookové skupině Zachraňme nemocnici v Rumburku urážlivý příspěvek. „Komentář pro všechny blbečky, kteří se opírají do jména Petr Šmíd. Jste nuly, nic za vámi není. Mindráky řešíte útokem na někoho, kdo za nemocnici reálně bojoval,“ napsal Šmíd ve čtvrtek ráno do skupiny, ve které je přibližně 2500 lidí, kteří se zajímají o budoucnost zdravotní péče ve svém regionu.

Když krajská rada projednávala koupi rumburské nemocnice, měl Šmíd zvednout ruku pro částku lehce přesahující deset milionů korun. Bylo přitom předem jasné, že konkurzní správkyně nemocnice takovou nabídku nemohla akceptovat, protože odhadní cena byla šestinásobně vyšší. Zvrátit doporučení rady kraje a schválit odpovídající kupní cenu se podařilo až na krajském zastupitelstvu, kde vyšší částku podpořil i Šmíd.

Lidé ve zmíněné facebookové skupině Šmída za jeho působení v krajské radě nejednou kritizovali. „Najde se někdo, kdo mi to přijde říct do očí? Počkám si na prvního hrdinu. Kdybyste se báli, můžete se domluvit a poslat z Rumburku do Varnsdorfu autobus,“ vzkázal jim.

„Pro těch pár bezvýznamných individuí to rád zaplatím. Konečně si uděláte výlet. Máte těžký život, chci vám udělat radost,“ pokračoval ve svém statusu.

Šmíd se nikomu omlouvat nehodlá. "Ten status nebyl určený těm 2,5 tisícům lidí ve skupině, ale těm, co mne uráží a dokonce i vyhrožují mé rodině. Jsou to v drtivé většině anonymové," řekl Šmíd Deníku s tím, že je přesvědčený, že za čtyři roky ve funkci náměstka hejtmana udělal pro Šluknovsko spoustu dobré práce.

Se správci skupiny na záchranu rumburské nemocnice měl Šmíd střet už před volbami, kdy mu smazali předvolební propagační video. Správce označil za cenzory, kteří se chovají stejně jako fašisti nebo komunisti. S komunisty přitom poslední čtyři roky vládl na ústeckém hejtmanství. Správce skupiny Martin Horák mu pak vysvětlil, že jeho příspěvek nebyl schválen především proto, že skupina není určena pro předvolební agitaci.

Po zvolení nové krajské rady skončí Petr Šmíd v pozici náměstka pro školství a od listopadu by se měl vrátit na své původní místo. Do krajské politiky odešel z postu ředitele jedné z varnsdorfských základních škol. „Je to strašné, jak se vyjadřuje a co spustil. Ale můžeme panu Šmídovi pouze domluvit, že tímto způsobem by se na sociálních sítích neměl vyjadřovat,“ uvedla varnsdorfská místostarostka Ladislava Křížová. Šmídovo vystupování podle Křížové není zákonným důvodem k odvolání z postu ředitele školy. K tomu může dojít pouze na návrh České školní inspekce nebo školské rady. K odvolání může dojít například při problémech s hospodařením nebo jiným závažným neplněním povinností ředitele.