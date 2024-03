Nový jednací řád kromě jiného omezil počet diskuzních příspěvků z řad veřejnosti a jejich délku. To se nelíbilo především opozičním zastupitelům, stejně jako zastropování diskuze s občany na 60 minut. Tento limit pak mohou zastupitelé prodloužit. Bouřlivou diskuzi rozpoutal opoziční zastupitel zvolený za ODS Tomáš Brčák. „Rozmohl se nám tady takový nešvar. A to odpírání slova jak veřejnosti, tak zastupitelům. To jsou projevy totalitních politiků, to je pohrdání jinými názory. Zajímavé je, že v minulém zastupitelstvu byli zástupci KSČM a ti byli demokratičtější než zástupci TOP 09 nebo Volby pro Děčín. Totalitní politik potlačuje svobodu slova a jakoukoliv kritiku vládnoucího režimu. Začíná to odpíráním slova a končí vraždami opozičních politiků. Milada Horáková, Alexej Navalnyj. Já opravdu nevidím rozdíl v tom, jestli je to Putin, Chmelík nebo Nádvorník,“ dal Brčák do jedné roviny válečného zločince Vladimira Putina a koaliční zastupitele za Volbu pro Děčín Otto Chmelíka a Vojtěcha Nádvorníka.