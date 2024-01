Signatáři se snaží znovu protlačit otevření sedmi přeshraničních stezek. Ty by ale podle ochránců přírody přivedly do dnes klidného území národního parku ročně desítky tisíc lidí.

Z pohledu podnikatelů a obcí zmiňují v první řadě právě špatnou průchodnost krajinou. „V Národním parku České Švýcarsko je nyní uzavřených a odznačených zhruba 35 km cest pro pěší, což představuje téměř 20 % ze zdejších 178 km turistických cest jen ze základní cestní sítě. Neprostupnou byla významná část území už dříve, a to v důsledku přehnané bezzásahovosti a nezvládnutého řešení kůrovcové kalamity,“ říká Evženie Belanová z obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, která má na starosti především propagaci regionu.

Podle autorů se přitom situace stále nezlepšuje a nevědí, na čem jsou. Nevědí ani to, kdy bude možné opět zprůchodnit Gabrielinu stezku nebo Edmundovu soutěsku, případně další stezky národním parkem, které jsou nyní odznačené či uzavřené.

S tím ale nesouhlasí správa národního parku, která zdůrazňuje, že přímo v parku, který je rozlohou výrazně menší než město Děčín, je průchozích 150 kilometrů cest a další stovky kilometrů jsou v nejbližším okolí národního parku. „Cesty Českého Švýcarska provedou návštěvníky po skalních vyhlídkách, hlubokými roklemi, pralesovitými bučinami i lesy obnovujícími se v místech dřívějších smrkových monokultur. Skutečné přírodní divy mohou turisté obdivovat na bývalém požářišti, které se už živelně zelená vracejícím se lesem,“ oponuje ředitel správy národního parku Petr Kříž.

Loni dala správa parku obcím a podnikatelům v cestovním ruchu harmonogram, podle kterého bude postupovat při otevírání dočasně neprůchozích cest. Ten se podle zástupců národního parku daří plnit. „Přestože počasí i příroda jsou často nevyzpytatelné, náš harmonogram bude počátkem tohoto roku splněn a všechny trasy s naplánovanými zásahy budou před začátkem turistické sezony otevřeny,“ doplňuje ředitel Kříž.

Mapa cest v Národním parku České Švýcarsko.Zdroj: NPČŠ

Zatím nejisté je otevření dvou nejzajímavějších cest, tedy Gabrieliny stezky a Edmundovy soutěsky. V obou případech k tomu vede správu parku obava o bezpečnost návštěvníků. V závěru loňského roku nechala správa pokusně sanovat část hrany skal nad Edmundovou soutěskou, nyní čeká na výsledky tří externích posudků.

V nejbližších týdnech pak chce svolat schůzku, na které své partnery seznámí s plány péče o turistickou infrastrukturu. Nakolik se bude na financování zásahu nad Edmundovou soutěskou podílet Hřensko, zatím není jasné. Podle lesního zákona by přitom jako vlastník pozemků pod nebezpečnými skalami měla zaplatit jejich sanaci právě obec.

Problémy v regionu znamenají podle signatářů dopisu také významné finanční ztráty, za poslední dva roky podle jejich údajů dosáhly dvou miliard korun. Velmi výrazně to pocítilo především Hřensko, které mělo s ohledem na počet obyvatel velmi nadstandardní rozpočet. Po výpadku příjmů z lodiček v Edmundově soutěsce a příjmů z parkovného bude muset svůj roční rozpočet snížit o přibližně dvě třetiny až tři čtvrtiny v porovnání s minulými lety.

Autoři dopisu si stěžují premiérovi také na to, že podle jejich názoru má správa národního parku příliš velké kompetence, které zasahují do kompetencí obcí. Nelíbí se jim ani to, že nedochází k naplnění slibů daných po požáru v roce 2022 týkajících se například lepšího přístupu k Pravčické bráně nebo nových zásad péče o národní park.

