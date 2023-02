Které autobusy nejezdí?



Na lince č. 201

• spoj v 7:15 ze zastávky Chrochvice do zastávky Bynov



Na lince č. 202

• spoj v 7:06 ze zastávky Prokopa Holého do zastávky Bynov

• spoj v 7:18 ze zastávky Bynov do zastávky Staré Město

• spoj v 7:34 ze zastávky Prokopa Holého do zastávky Bynov

• spoj v 7:50 ze zastávky Bynov do zastávky Hlavní nádraží



Na lince č. 204

• spoj v 7:27 ze zastávky Březiny do zastávky Letná

• spoj v 14:16 ze zastávky Letná do zastávky Autobusové nádraží



Na lince č. 209

• spoj v 7:20 ze zastávky Nebočady do zastávky Autobusové nádraží



Na lince č. 212

• spoj v 6:57 ze zastávky Autobusové nádraží do zastávky Bělá

• spoj v 7:10 ze zastávky Bělá do zastávky Folknáře

• spoj v 7:42 ze zastávky Folknáře do zastávky Autobusové nádraží



Zdroj: Dpmd