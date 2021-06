Jiřičky byly dříve společně s vlaštovkami nedílnou součástí letní oblohy. V posledních letech jich ale výrazně ubývá. Jedním z důvodů je, že mizí místa, kde by si mohl tento druh, který byl loni vyhlášen ptákem roku, budovat svá hnízda. Správa národního parku České Švýcarsko proto postavila v Jetřichovicích hnízdní věž, na které může zahnízdit až dvacet párů jiřiček, případně i jiných ptáků.

Hnízdní věž v Jetřichovicích. | Foto: Správa NP České Švýcarsko

Při stavbě hnízdní věže se v Českém Švýcarsku inspirovali u jiných podobných projektů, například z Německa. „Zatím je to jen experiment. Pokud by se i u nás osvědčil, bylo by jej možné rozšířit na další místa v Českém Švýcarsku,“ říká mluvčí správy národního parku Tomáš Salov. Nakolik bude úspěšný, se ukáže až příští rok. Letos je totiž už pozdě, aby se jiřičky v areálu správy parku v Jetřichovicích uhnízdily. Pro příští rok jim bude k dispozici dvacet betonových hnízd, která jsou vyprojektována tak, aby odpovídala skutečným jiřiččím hnízdům.