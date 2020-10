Přímou autobusovou linku do krajského města získají od prosincové změny jízdních řádů obyvatelé Jílového.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jana Martinková

Ti doposud museli při cestě veřejnou dopravou do Ústí nad Labem přestupovat v Děčíně nebo v Libouchci. Od prosince ale začne jezdit nová linka 462, která bude začínat na jílovském sídlišti, projede přes Libouchec a končit bude v Ústí nad Labem u krajského soudu. Na linku vyjede z Jílového v pracovní dny devět spojů tak, aby se lidé mohli dostat především do práce a do škol. Cesta by tak měla být pohodlnější a rychlejší.