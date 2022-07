Podle informací Deníku přišla o život mladá žena, vážně zraněný je mladý muž. Nikdo třetí v incidentu s největší pravděpodobností nefiguruje.

Co k smrti a velmi vážnému zranění vedlo, tak zatím není jasné. S ohledem na to, že se případu od samého počátku ujala krajská kriminálka, je velmi pravděpodobné, že by zde mohlo být minimálně podezření na spáchání vraždy. Další informace by policie měla zveřejnit ve středu ráno.

Transport zraněného člověka potvrdil mluvčí záchranné služby Prokop Voleník. "Jednoho člověka jsme letecky přepravili do ústecké nemocnice. S ohledem na počínající vyšetřování více sdělit nemohu," uvedl Voleník.