Jak vysvětlila mluvčí podniku Diamo Hana Volfová, mnohem větší vliv na vodní stavy Milady mělo počasí. „Během července hladina poklesla o sedm centimetrů, ale na tomto poklesu se spíše podepsal odpar v důsledku tropických teplot. Za první srpnový týden se hladina dále nezměnila, takže odběr vody letadly na úroveň hladiny opravdu neměl vliv,“ zopakovala.

Zaměstnanci podniku také museli vodní plochu pro letadla připravit. Odstranili z hladiny meteorologickou stanici, která monitoruje například teplotu vody, směr a rychlost větru, nebo bóje, umístěné obvykle uprostřed vodní plochy, aby letounům nepřekážely a ty do nich nemohly narazit. Podnik přitom úzce spolupracoval s policií, poskytl také zázemí pro uložení motorového člunu poříční policie.

ONLINE: V Českém Švýcarsku hoří přes dva týdny. Plochu požáru se daří zmenšovat

„O uzavření jezera jsme předem informovali poskytovatele služeb, kteří nemohli provozovat své půjčovny sportovních potřeb a měli již objednané klienty, příměstské tábory a podobně. Žádný technický problém jsme nezaznamenali. Policie ČR musela pouze několikrát vykazovat z vodní plochy veřejnost nerespektující zákaz vstupu,“ přiblížila mluvčí Volfová.

Letadla nabírající vodu přelétávala přes nedalekou ves Roudníky. Pro místní byly svým způsobem atrakcí a zároveň symbolem solidarity. Například pro místní seniorku, patriotku a kronikářku Jaroslavu Račákovou. „Nám létala přes zahradu, nad ořechem. Vůbec nám to nevadilo, naopak. Obdivuji to, je úžasné, co dokážou. Jsme tu všichni rádi, že někdo přiletěl na pomoc. Sociální cítění zdejších lidí je obrovské, všichni jsme to kvitovali s povděkem,“ líčila atmosféru během dnů, naplněných zvukem leteckých motorů.

Ne všechna hasičská letadla ale létala doplňovat vodu na Miladu. To byla záležitost především strojů, které přilétly na pomoc z ciziny. Hasit ale pomáhaly například i speciály Antonov českých vlastníků a ta ani nabírat vodu přímo z řeky nebo jezera neumí, nejsou na to technicky přizpůsobená. Proto je doplňovali hasiči na letišti v Bynovci. „Jedno přiletělo z Jihlavy, druhé z obce Plasy a třetí z Mnichova Hradiště. My jsme je doplňovali až do minulé středy, potom nás přesunuli na dohašení. Teď budeme muset trochu pohnout s prací, která kvůli tomuto výjezdu stála,“ dodal hasič z telnického dobrovolnického sboru Pavel Šindelář.