Zástupci magistrátu, města a Ředitelství vodních cest, které bude investorem jezu, pokud na jeho stavbu dojde, se sešli tento týden v Děčíně. Jejich snahou je co nejrychlejší prosazení stavby plavebního stupně. „Toto první pracovní jednání jsem svolal proto, že je potřeba opravdu začít aktivně řešit výstavbu Plavebního stupně Děčín. Je třeba zrychlit všechny procesy, abychom ho postavili do deseti let, ne do třiceti či dokonce do šedesáti,“ řekl náměstek primátora v Děčíně a plavební lobbista Jan Skalický, který má v nové radě na starosti rozvoj města.